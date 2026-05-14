Πάτρα: Τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ Αχαΐας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη επίσκεψη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας στην Πάτρα, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας τους.

Τα νέα γραφεία, που βρίσκονται στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ερμού 23, πολύ κοντά στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου

"Το νέο πολιτικό και οργανωτικό ξεκίνημα φέρει έντονα τη σφραγίδα του προέδρου της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Γεράσιμου (Μάκη) Κατσιγιάννη, ο οποίος επιδιώκει να περάσει την παράταξη σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας, ανανέωσης και ουσιαστικής επαφής με την κοινωνία ενώ τα νέα γραφεία, αναμένεται να αποτελέσουν το νέο σημείο αναφοράς για τα στελέχη και τα μέλη της παράταξης στην Αχαΐα" αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Κατά την πρώτη συνάντηση στους νέους χώρους βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Γιώργος Δρακούλης, η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, ο επικεφαλής του Τομέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως Ιπποκράτης Παπαδάτος, καθώς και στελέχη της τοπικής οργάνωσης που συμμετέχουν ενεργά στη νέα προσπάθεια.

Η λειτουργία των γραφείων αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή 17 Απριλίου, ενώ τα επίσημα εγκαίνια προγραμματίζονται για το προσεχές καλοκαίρι