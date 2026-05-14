Απόδραση στη φύση: 3 καταρράκτες στην Ελλάδα που θα σας μαγέψουν

3 hidden gems της Ελλάδας με καταρράκτες που θα σας εντυπωσιάσουν

Κρυστάλλινα νερά που τρέχουν ασταμάτητα και βουνά βουτηγμένα στο πράσινο στήνουν ατμοσφαιρικά σκηνικά που μοιάζουν βγαλμένα από τα πιο όμορφα παραμύθια. Γαλαζοπράσινα θαλασσινά νερά, παραδεισένιες παραλίες και ειδυλλιακά νησιά είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τα ωραιότερα μέρη της χώρας μας. Ωστόσο, η ομορφιά της Ελλάδας δεν ορίζεται αποκλειστικά από αυτά τα στοιχεία. Στο ηπειρωτικό της κομμάτι και όχι μόνο, υπάρχουν εντυπωσιακά βουνά, υπέροχες λίμνες και ορμητικά ποτάμια που συνθέτουν έναν άλλο, εντελώς ξεχωριστό κόσμο που αξίζει να δει και να εξερευνήσει όποιος την επισκεφθεί.

Καταρράκτες Έδεσσας: Η πόλη των νερών

Οι καταρράκτες της Έδεσσας σχηματίστηκαν τον 14ο αιώνα, μετά από έναν τεράστιο σεισμό ο οποίος αναμόρφωσε πλήρως την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Αφού κατέρρευσε λοιπόν το σημείο που συγκρατούσε τον Εδεσσαίο ποταμό, τα νερά άρχισαν να τρέχουν μέσα στην πόλη από έναν βράχο ύψους 70 μέτρων. Η εικόνα ήταν και παραμένει θεαματική, ενώ τα πολλά ποταμάκια και οι μικρές λίμνες που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα των χρόνων άλλαξαν εντελώς το τοπίο. Σήμερα υπάρχει εκεί ένα μεγάλο φυσικό πάρκο, γεμάτο πέτρινα μονοπάτια και ξύλινες γέφυρες, στο οποίο μπορείτε να βολτάρετε ώρες χαζεύοντας τα τρεχούμενα νερά και τα επιβλητικά βράχια. Ο καταρράκτης Κάρανος είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο ορμητικός. Ακριβώς από κάτω του θα δείτε το ατμοσφαιρικό σπήλαιο και στη συνέχεια του πάρκου θα συναντήσετε το μουσείο νερού, το ενυδρείο και το μουσείο υδροκίνησης.

Η μυθική κοιλάδα της Νέδας Ανάμεσα στην Ηλεία και στη Μεσσηνία, κυλάει ο ποταμός Νέδα μέσα σε ένα στενό αλλά μακρύ φαράγγι (32 χιλιομέτρων) που αξίζει να διασχίσει κανείς με τα πόδια, ακόμα κι αν του πάρει μια ολόκληρη μέρα. Ψηλά δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια, βράχια παντού, μικρά ξέφωτα και φυσικές πισίνες είναι μόνο μερικά από όσα θα αντικρίσεις αν αποφασίσεις να περπατήσεις εκεί. Ο μεγαλύτερος καταρράκτης έχει ύψος περίπου 20 μέτρα και πέφτει σε μια υπέροχη λίμνη η οποία προσφέρεται για κολύμπι και παιχνίδια με το νερό. Σε διάφορα σημεία της διαδρομής έχει γέφυρες για να κάνεις τις απαραίτητες στάσεις και να αποφασίσεις αν θα συνεχίσεις ή θα γυρίσεις πίσω. Στην είσοδο έχει μαγαζάκι για να πάρεις τα απαραίτητα (νερό, χυμό, σνακ κλπ.) ενώ αν πεινάσεις, μετά τη βόλτα, πετάξου δίπλα στο χωριό Πλατάνια να απολαύσεις μαγειρευτά και ντόπια ψητά κρέατα στις παραδοσιακές ταβέρνες.