Περιστέρι: Τρεις καταγγελίες για τα παιδιά που ζούσαν στο σπίτι τρώγλη

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» παραμένουν τα έξι παιδιά που βρέθηκαν να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι το βράδυ της Τρίτης.

Τα παιδιά που έμεναν σε μια τρώγλη ελάχιστων τετραγωνικών στο Περιστέρι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις και για περίθαλψη, καθώς υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή τους.

Ηταν κοινό μυστικό, πάντως, στη γειτονιά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα παιδιά και ειδοποίησαν περίοικοι την αστυνομία ότι έχουν καιρό να τα δουν να βγαίνουν από το σπίτι.

Το βράδυ της Τρίτης έγινε επιχείρηση από την ομάδα ΔΙΑΣ που εντόπισε στο σπίτι τα έξι παιδιά κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής. Τόσο τα τρία αγοράκια όσο και τα τρία κοριτσάκια ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν είχε γίνει νωρίτερα παρέμβαση, καθώς ήταν γνωστή η κατάσταση, ενώ κατά το παρελθόν είχαν γίνει τρεις καταγγελίες.

Το 2021 είχε διαταχθεί από τον εισαγγελέα προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς. Μετά από κάποιους μήνες επέστρεψαν στην οικογένειά τους, αφού τα είχε παρακολουθήσει ψυχολόγος.

Παράλληλα έχουν γίνει και δύο καταγγελίες από το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ τα ανήλικα φέρεται εδώ και καιρό να μην πήγαιναν ούτε και σχολείο.