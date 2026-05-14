Συνταγή για σπαγγέτι στο τηγάνι με ντοματίνια και σπανάκι

ΦΩΤΟ pixabay

Σε ένα σκεύος

Θα κινηθούμε στη λογική του “one pot pasta”.

Η τάση είναι σχετικά νέα — εμφανίστηκε την τελευταία δεκαετία ως τρόπος να απλοποιηθεί το μαγείρεμα.

Όλα μπαίνουν μαζί και μαγειρεύονται ταυτόχρονα.

Το αποτέλεσμα βγαίνει δεμένο, με κρεμώδη υφή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Κατά συνέπεια, μειώνεται και ο όγκος των πιατικών στο νεροχύτη, διπλό όφελος, δηλαδή.

Σπαγγέτι με ντοματίνια και σπανάκι

Υλικά:

350 γρ. σπαγγέτι
300 γρ. ντοματίνια
4 σκελίδες σκόρδο
30 ml ελαιόλαδο
1 λίτρο νερό
2 γρ. μείγμα ιταλικών μυρωδικών για ζυμαρικά
5 γρ. αλάτι
2 γρ. πιπέρι
100 γρ. σπανάκι
50 γρ. παρμεζάνα

Εκτέλεση:

  • Σοτάρουμε σκόρδο και ντοματίνια.
  • Προσθέτουμε το νερό και τα ζυμαρικά.
  • Μαγειρεύουμε μέχρι να απορροφηθεί το υγρό.
  • Ρίχνουμε το σπανάκι και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε.
  • Σερβίρουμε αμέσως.

πηγή newsit.gr

