Συνταγή για σπαγγέτι στο τηγάνι με ντοματίνια και σπανάκι

Σε ένα σκεύος
Θα κινηθούμε στη λογική του “one pot pasta”.
Η τάση είναι σχετικά νέα — εμφανίστηκε την τελευταία δεκαετία ως τρόπος να απλοποιηθεί το μαγείρεμα.
Όλα μπαίνουν μαζί και μαγειρεύονται ταυτόχρονα.
Το αποτέλεσμα βγαίνει δεμένο, με κρεμώδη υφή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Κατά συνέπεια, μειώνεται και ο όγκος των πιατικών στο νεροχύτη, διπλό όφελος, δηλαδή.
Σπαγγέτι με ντοματίνια και σπανάκι
Υλικά:
350 γρ. σπαγγέτι
300 γρ. ντοματίνια
4 σκελίδες σκόρδο
30 ml ελαιόλαδο
1 λίτρο νερό
2 γρ. μείγμα ιταλικών μυρωδικών για ζυμαρικά
5 γρ. αλάτι
2 γρ. πιπέρι
100 γρ. σπανάκι
50 γρ. παρμεζάνα
Εκτέλεση:
- Σοτάρουμε σκόρδο και ντοματίνια.
- Προσθέτουμε το νερό και τα ζυμαρικά.
- Μαγειρεύουμε μέχρι να απορροφηθεί το υγρό.
- Ρίχνουμε το σπανάκι και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε.
- Σερβίρουμε αμέσως.
πηγή newsit.gr
