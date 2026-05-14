Eurovision: Το βίντεο του Ακύλα από τον ημιτελικό είναι το πρώτο που ξεπέρασε το 1 εκατ. προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες

Το βίντεο με την εμφάνιση του Akyla από τον ημιτελικό της Eurovision 2026 είναι το πρώτο που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον τραγουδιστή να εκφράζει δημόσια τον ενθουσιασμό του.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Αμέσως μετά την εμφάνιση του Ακύλα, δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube βίντεο με την ερμηνεία του και σε λιγότερο από από ένα εικοσιτετράωρο οι προβολές έφτασαν το ένα εκατομμύριο.

Ο καλλιτέχνης ανάρτησε το βράδυ της Τετάρτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απόσπασμα από το βίντεο, δηλώνοντας ενθουσιασμένος με την αγάπη του κόσμου. Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «1.000.000 προβολές σε λιγότερες από 24 ώρες. Ferto, γατάκια είστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ».

