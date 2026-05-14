Νέα Στρατηγική Συμμαχία Agrohellas Α.Ε. και του Τμήματος Vegetable Seeds της Bayer για την ενίσχυση της Ελληνικής Γεωργίας

Η Agrohellas Α.Ε, μέλος του Ομίλου Μποζατζίδη, και το Τμήμα Vegetable Seeds της Bayer ανακοινώνουν την έναρξη μιας νέας, στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των λύσεων που προσφέρονται στον Έλληνα παραγωγό. Η νέα αυτή συνεργασία ενώνει την τεχνογνωσία και την παγκόσμια καινοτομία της Bayerμε το ισχυρό δίκτυο διανομής και τη βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς που διαθέτει η Agrohellas.

Ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου και πρόσβαση στην καινοτομία

Η Bayer, προκειμένου να προωθήσει το γενετικό δυναμικό και να παρέχει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών, μέσω τουΤμήματοςΚηπευτικών (VegetableSeeds) ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην Ελλάδα με τη δημιουργία, τοπικά, μιας ομάδας εστιασμένης στα κηπευτικά.

Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνεται από μια στρατηγική συνεργασία με την Agrohellas,μέλος του Ομίλου Μποζατζίδη, η οποία θα παρέχει σημαντική υποστήριξη στις επιχειρησιακές δραστηριότητες για την ενίσχυση των υπηρεσιών των σπόρων κηπευτικών της Bayer προς τους παραγωγούς σε όλη τη χώρα.

Το Τμήμα Κηπευτικών της Bayer ενισχύει σταδιακά την παρουσία του στην ελληνική αγορά στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος. Με τη μετάβαση προς ένα πιο διαδραστικό τοπικά εμπορικό μοντέλο, η εταιρεία στοχεύει να βρεθεί πιο κοντά στους πελάτες - φυτώρια, γεωπονικά καταστήματα και παραγωγούς, παρέχοντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, αυξημένη ανταπόκριση και ενισχυμένη γεωπονική τεχνογνωσία απευθείας στην ελληνική αγορά.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η στενότερη σύνδεση θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Τμήματος Κηπευτικών της Bayer προς την ελληνική αγροτική κοινότητα και θα μας επιτρέψει να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας τα επόμενα χρόνια. Η παρουσία μας στην αγορά εξακολουθεί να στηρίζεται στη συνεχή επένδυση σε καινοτόμα υβρίδια και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη», δήλωσε ο Βασίλης Αντωνόπουλος KeyAccountManager - VegetableSeeds

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου θα έχουν άμεση πρόσβαση σε προηγμένες λύσεις και τεχνογνωσία, υποστηριζόμενοι από ένα εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης.

Κοινές Αξίες: Βιωσιμότητα και Αριστεία

Η συνεργασία εδράζεται σε ένα κοινό όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροδιατροφικό τομέα. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι δύο οργανισμοί δεσμεύονται:

· Στην παροχή λύσεων που αυξάνουν την αποδοτικότητα της παραγωγής.

· Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

· Στη συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη του δικτύου συνεργατών πανελλαδικά.

Η στρατηγική συνεργασία της Agrohellas Α.Ε. με το Τμήμα Kηπευτικών τηςBayer αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο της γεωργίας. Δεν πρόκειται απλώς για μια εμπορική συμφωνία, αλλά για μια δέσμευση απέναντι στον Έλληνα παραγωγό για ένα πιο παραγωγικό και αειφόρο μέλλον.