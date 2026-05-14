Λευκάδα: Οι γρίφοι πίσω από τα χειρόγραφα που βρέθηκαν στο θαλάσσιο drone

Νέα ερωτηματικά προστίθενται στην υπόθεση του θαλάσσιου droneθαλάσσιου drone, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα όσο προχωρούν οι έρευνες από απόλυτα εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και καθώς έρχονται στο φως νέα ευρήματα.

Κατά στρατιωτικές πηγές, στο εσωτερικό του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας εντοπίστηκαν ουκρανικά και ρωσικά χειρόγραφα, τα οποία πυροδοτούν νέα σενάρια αναφορικά με τη χρήση και τους χειριστές τους. Με δεδομένο ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αποκάλυψε την ταυτότητα του θαλάσσιου drone, λέγοντας ότι είναι ουκρανικό, η ταυτόχρονη ύπαρξη ρωσικών και ουκρανικών χειρογράφων εξηγείται από το γεγονός ότι αμφότερες οι γλώσσες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στην ουκρανική επικράτεια.

Μοναδική χρήση

Ωστόσο, το γεγονός ότι μέσα στο θαλάσσιο drone αφέθηκαν χειρόγραφα, οδηγεί στρατιωτικούς αναλυτές σε δύο υποθέσεις εργασίας.

Πρώτον, ότι το σκάφος ενδέχεται να είχε προβλεφθεί να μη χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στο εξής, οπότε και τα χειρόγραφα αφέθηκαν στο εσωτερικό του.

Δεύτερον, ότι το σκάφος θα χρησιμοποιείτο άπαξ, με μοναδική δηλαδή την συγκεκριμένη αποστολή, οπότε δεν υπήρχε καμία ανάγκη να διασωθούν οι σημειώσεις, σε αντίθεση με την πάγια πρακτική στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να μην εγκαταλείπουν χειρόγραφά τους εντός των σκαφών για λόγους ασφαλείας.

Εικόνα βλάβης

Επιπλέον, το γεγονός ότι το θαλάσσιο drone δεν είχε παγιδευθεί, ώστε να αυτοκαταστραφεί σε περίπτωση εντοπισμού ή προσέγγισής του, αυξάνει τις πιθανότητες να είχε υποστεί κάποια βλάβη, εντύπωση που ενισχύεται από το ότι εντοπίστηκε από τους ψαράδες με τα συστήματα που έχει ως υδροτζέτ σε λειτουργία και με σπασμένους, όπως διακρίνεται στα πλάνα, τους μπροστινούς αισθητήρες.

Διακλαδική έρευνα

Την ίδια ώρα, το σκάφος βρίσκεται υπό εξέταση από ειδικό σώμα -διακλαδικής σύνθεσης- κατά πληροφορίες, των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί πλήρως η διαδρομή του μέχρι τη Λευκάδα, με δεδομένο ότι διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό, που επιτρέπει την αξιόπιστη ταυτοποίησή του. Υπό αυτήν την έννοια, και με τις Ένοπλες Δυνάμεις να προχωρούν στην μελέτη του ευρήματος, πληροφορίες θέλουν την σύνταξη του σχετικού πορίσματος να μην καθυστερεί, αν και κρίνεται απολύτως αναγκαία αναφορικά με την ταυτοποίηση του σκάφους και της πορείας που διένυσε μέχρι την Ελλάδα.

Θάλασσα ειρήνης η Μεσόγειος

Εν τω μεταξύ, στο θέμα του θαλάσσιου drone επανήλθε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση εργασίας με τον Κροάτη ομόλογό του, Gordan Radman πως «κυριότερη πρόκληση είναι βεβαίως, η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας».

«Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Για αυτόν τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μία θάλασσα ειρήνης, μία θάλασσα των λαών της» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης, καθώς διάχυτη είναι η αίσθηση πως η παρουσία του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα συνιστά ένδειξη επέκτασης του θεάτρου του πολέμου στη λεκάνη της Μεσογείου, διευρύνοντας το πεδίο στην σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας.