Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στην άνοδο προς τη ΒΙΠΕ - Ακινητοποιήθηκαν νταλίκες

Η βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην κίνηση στο ύψος του Θεριανού
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Θεριανού, στην άνοδο προς τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, εξαιτίας περιστατικού με δύο βαρέα οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νταλίκες ακινητοποιήθηκαν υπό συνθήκες έντονης ολισθηρότητας που προκάλεσε η βροχή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Οι οδηγοί που κινούνται προς τη ΒΙΠΕ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Παρά την αναστάτωση, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός
