Πανεπιστήμιο Πατρών: Διπλές ερμηνείες και διαφορετικές «πρωτιές» στις φοιτητικές εκλογές

Αντικρουόμενα αποτελέσματα από τις παρατάξεις – Χαμηλή η συμμετοχή των φοιτητών στην εκλογική διαδικασία
Για ακόμη μία χρονιά, οι φοιτητικές εκλογές συνοδεύτηκαν από διαφορετικές ερμηνείες ως προς το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι παρατάξεις παρουσιάζουν ξεχωριστές καταγραφές και αποτιμήσεις της εκλογικής διαδικασίας.
Η απουσία ενός ενιαίου κεντρικού οργάνου που να συγκεντρώνει και να επικυρώνει τα αποτελέσματα οδηγεί, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, σε παράλληλες ανακοινώσεις και διαφορετικές εικόνες για την πρωτιά τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στα επιμέρους πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ανάλογο σκηνικό καταγράφεται και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου οι παρατάξεις δίνουν διαφορετική εικόνα για το αποτέλεσμα των εκλογών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παράταξη αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διατηρώντας ισχυρή παρουσία και πρωτιά σε σειρά σχολών και τμημάτων του Ιδρύματος.
Από την άλλη πλευρά, η Πανσπουδαστική παρουσιάζει διαφορετική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, υποστηρίζοντας ότι πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΠΑΣΠ. Όπως αναφέρει, η παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ διατήρησε σημαντικές δυνάμεις και επικράτησε στο συνολικό αποτέλεσμα του Ιδρύματος.
Την ίδια στιγμή, κοινή διαπίστωση αποτελεί η περιορισμένη συμμετοχή των φοιτητών στην εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στις κάλπες προσήλθαν από 5.500 έως 6.500 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της πόλης.
