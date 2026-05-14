Πανεπιστήμιο Πατρών: Διπλές ερμηνείες και διαφορετικές «πρωτιές» στις φοιτητικές εκλογές

Για ακόμη μία χρονιά, οι φοιτητικές εκλογές συνοδεύτηκαν από διαφορετικές ερμηνείες ως προς το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι παρατάξεις παρουσιάζουν ξεχωριστές καταγραφές και αποτιμήσεις της εκλογικής διαδικασίας.

Η απουσία ενός ενιαίου κεντρικού οργάνου που να συγκεντρώνει και να επικυρώνει τα αποτελέσματα οδηγεί, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, σε παράλληλες ανακοινώσεις και διαφορετικές εικόνες για την πρωτιά τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στα επιμέρους πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ανάλογο σκηνικό καταγράφεται και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου οι παρατάξεις δίνουν διαφορετική εικόνα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παράταξη αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διατηρώντας ισχυρή παρουσία και πρωτιά σε σειρά σχολών και τμημάτων του Ιδρύματος.