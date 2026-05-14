Eurovision 2026: Απόψε στις 20:00 ο Β’ ημιτελικός με την Antigoni για την Κύπρο

Αφού η Ελλάδα με τον Akylas εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό της Eurovision 2026, τα βλέμματα τώρα στρέφονται στον Β’ ημιτελικό.

Αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας ενώ σήμερα διαγωνίζεται και η Antigoni με το «Jalla» για την Κύπρο.

Αν και Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν περάσει κατευθείαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision του Σαββάτου, απόψε θα δούμε τις εμφανίσεις τους κανονικά. Η Κύπρος θα διαγωνιστεί στην 9η θέση δίνοντας σκληρή «μάχη» με τα φαβορί του τελευταίου group των διαγωνιζόμενων.

Αναλυτικά, οι διαγωνιζόμενες χώρες θα εμφανιστούν με την συγκεκριμένη σειρά:

Βουλγαρία

Ρουμανία

Λουξεμβούργο

Τσεχία

Γαλλία

Αρμενία

Ελβετία

Κύπρος

Αυστρία

Λετονία

Δανία

Αυστραλία

Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αλβανία

Μάλτα

Νορβηγία



Πέρα από το «Jalla» της Antigoni που ήδη έχει κερδίσει τις καρδιές των Ελλήνων, εντυπωσιακές εμφανίσεις αναμένονται και από Βουλγαρία, Δανία και Αυστραλία, τα μεγάλα φαβορί του Β’ ημιτελικού.