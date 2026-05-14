Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα

Όλη η Ελλάδα προσεύχεται για το 17χρονο κορίτσι που συνεχίζει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Οι γιατροί του ΚΑΤ δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα από την πτώση της ταράτσας στην πολυκατοικία της Ηλιούπολης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καθώς η ιατρική ομάδα της περιμένει να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το 17χρονο κορίτσι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη.

Από την Τρίτη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ (διακομίστηκε από το Ασκληπιείο της Βούλας) και οι γιατροί ελπίζουν να βγει νικήτρια από αυτήν την δύσκολη μάχη.

Την ίδια στιγμή, όλη η Ελλάδα θρηνεί για την 17χρονη φίλη της που δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια.

Κανένας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμη πως τα κορίτσια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της το θύμα, εξήγησε στους γονείς της πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις Πανελλήνιες.

Κοινά στοιχεία φαίνεται πως παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, ο καθηγητής τους, συγκλονισμένος ανέφερε πως και οι δύο ήταν άριστες μαθήτριες και τις λάτρευε όλο το σχολείο.

«Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι»

«Πολύ καλά παιδιά. Μέχρι και προχθές το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και με ομαλή συμπεριφορά. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», εξήγησε ο καθηγητής τους.

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στην συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός απάντησε: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Έκαναν παρέα. Μιλούσαν. Προχτές τους είχα μάθημα και γέλαγαν, έκαναν αστεία.

Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου», κατέληξε.

Τα κορίτσια φαίνεται πως σχεδίαζαν από καιρό την αδιανόητη πράξη τους.

Φίλοι και συμμαθητές του 17χρονου θύματος δεν έχουν σταματήσει να αφήνουν λευκά λουλούδια τόσο στον τρόπο της τραγωδίας όσο και στο θρανίο της.

Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους και στα κινητά των κοριτσιών μήπως βρουν κάτι που πυροδότησε την πράξη τους.