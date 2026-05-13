«Όλοι στο συλλαλητήριο, για τον Οδοντωτό»- Λεωφορεία απ’ τα Καλάβρυτα για την Πούντα

Για την διευκόλυνση των δημοτών του Δήμου Καλαβρύτων που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 15 Μάϊου, στις 12 το μεσημέρι, στον Κόμβο Πούντας με αίτημα την επαναλειτουργία του Οδοντωτού, ύστερα από συνεννόηση του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας, γίνεται γνωστό ότι μια ώρα νωρίτερα, στις 11 π.μ., θα είναι διαθέσιμα δυο λεωφορεία για την μετάβαση τους.

Τα λεωφορεία θα βρίσκονται μπροστά απ’ τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαβρύτων.

Επίσης, σύσταση της Επιτροπής είναι έμποροι και επαγγελματίες, κατά την διάρκεια της κινητοποίησης, να κλείσουν τα καταστήματα τους και ν’ αναστείλουν κάθε δραστηριότητα, συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο στην Πούντα.

Η κινητοποίηση της Παρασκευής έχει κομβικό χαρακτήρα ώστε να σταλεί με τον πλέον καθαρό τρόπο το μήνυμα της καθολικής απαίτησης Καλαβρύτων και Αιγιάλειας για άμεση λύση, με επαναλειτουργία της γραμμής. Αυτό υπογραμμίστηκε και το βράδυ της Τετάρτης στη συνάντηση που είχε εκ νέου ο Δήμαρχος Καλαβρύτων με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, να ρυθμιστούν τεχνικές λεπτομέρειες του συλλαλητηρίου.

«Όλοι στο συλλαλητήριο με στόχο να ξαναμπεί στις ράγες ο Οδοντωτός», είναι η παρότρυνση του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου ο οποίος έχει ήδη απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σημειώνοντας ότι «καλούμε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Κόμβο της Πούντας, τους δημότες μας, τους εκπροσώπους φορέων και αρχών, κάθε πολίτη που θέλει να διαμαρτυρηθεί μαζί μας για την αδικία που υφίστανται οι δυο περιοχές μας, διεκδικώντας το αυτονόητο. Να ξανασφυρίξει το τρένο μας, να ξαναζωντανέψει η γραμμή και η περιοχή μας και να μπει τέλος στη σημερινή οδυνηρή παρένθεση. Ο Οδοντωτός είναι η ιστορία και η ταυτότητα μας, είναι πνεύμονας ζωής για όλο τον Δήμο Καλαβρύτων και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο να ναρκοθετεί τη λειτουργία και το μέλλον του»