Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που 14χρονη παρασύρεται από ΙΧ

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (13/5) στον κόμβο Συνάντησης κοντά στη Λεωφόρο Γράμμου στα Ιωάννινα, όταν ανήλικη πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο από διάβαση πεζών.

Στο βίντεο φαίνεται το κορίτσι να είναι στο πεζοδρόμιο και να κοιτά τον δρόμο, για να περάσει απέναντι από τη διάβαση πεζών. Όταν κατέβηκε από το πεζοδρόμιο, δεν πρόλαβε να κάνει δύο βήματα και ένα αυτοκίνητο τη χτύπησε με σφοδρότητα, με την ανήλικη να πέφτει στον δρόμο. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί για να προσφέρουν βοήθεια. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ακινητοποίησε το όχημά του και κατέβηκε αμέσως για να συνδράμει την ανήλικη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.