Κεφαλονιά- Μυρτώ: Τα μηνύματα που φαίνεται να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, έπειτα από τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ανάμεσα στην ίδια και τη μητέρα της.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Alpha, τα μηνύματα αυτά φαίνεται να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η νεαρή κοπέλα ήθελε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον, επειδή αισθανόταν καταπίεση και επιθυμούσε να διασκεδάσει και να ξεφύγει.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας, όπως αναφέρεται, δείχνει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση ανάμεσα στη Μυρτώ και τη μητέρα της, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα που είχαν παρουσιάσει οι κατηγορούμενοι.

Στα τελευταία μηνύματα που αποκαλύφθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα της γράφει:

«Αυτό στο αφιερώνω με πολύ αγάπη από τη μάνα σου για εσένα».

Η Μυρτώ απαντά:

«Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα».

Και η μητέρα της συνεχίζει:

«Στο αφιερώνω ζωή μου, πανέμορφη, σε αγαπώ τόσο πολύ».

Την ίδια ώρα, η θεία της 19χρονης, εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες.

«Η Μυρτώ ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Είχαν στα χέρια τους το κινητό της και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έφτιαξαν εκείνοι την ιστορία; Αν πραγματικά νοιάζονταν για τη Μυρτώ και δεν της είχαν κάνει κακό, δεν θα την εγκατέλειπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Oι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη έχασε τη ζωή της.