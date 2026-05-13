Ηλιούπολη: Το «γιατί» που δεν έχει ακόμα απάντηση- Σοκαρισμένη η σχολική κοινότητα από την πτώση των δύο 17χρονων

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται πλέον το ημερολόγιο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της και τα κινητά τηλέφωνα και των δύο κοριτσιών
Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Ηλιούπολη μετά το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χέρι-χέρι από την ταράτσα πολυκατοικίας, αφήνοντας πίσω τους αναπάντητα ερωτήματα.
Οι γονείς και οι φίλοι των κοριτσιών προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν τι οδήγησε στην απονενοημένη πράξη.
Δάκρυα, σιωπή και ανείπωτος πόνος κυριαρχούν στις οικογένειες, στο σχολείο και στη γειτονιά. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ η παιδική της φίλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη.
Στο σχολείο, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν συγκλονισμένοι. Κρατώντας λευκά λουλούδια και ντυμένοι στα μαύρα, στάθηκαν σιωπηλοί στη μνήμη της 17χρονης που χάθηκε τόσο πρόωρα.
Μάχη για τη ζωή στο ΚΑΤ
Η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Περισσότεροι από είκοσι γιατροί δίνουν μάχη για να τη στηρίξουν, ενώ κάθε λεπτό θεωρείται καθοριστικό, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.
Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
Οι Αρχές εξετάζουν το ημερολόγιο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των δύο κοριτσιών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα κίνητρα της πράξης.
Ειδικοί επισημαίνουν ότι στο εφηβικό μυαλό οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της ζωής συχνά φαίνονται ανυπέρβλητες, γεγονός που μπορεί να εντείνει την ψυχολογική πίεση.
