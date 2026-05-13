Ηλιούπολη: Το «γιατί» που δεν έχει ακόμα απάντηση- Σοκαρισμένη η σχολική κοινότητα από την πτώση των δύο 17χρονων

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Ηλιούπολη μετά το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χέρι-χέρι από την ταράτσα πολυκατοικίας, αφήνοντας πίσω τους αναπάντητα ερωτήματα.

Οι γονείς και οι φίλοι των κοριτσιών προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν τι οδήγησε στην απονενοημένη πράξη.

Δάκρυα, σιωπή και ανείπωτος πόνος κυριαρχούν στις οικογένειες, στο σχολείο και στη γειτονιά. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ η παιδική της φίλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη.

Στο σχολείο, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν συγκλονισμένοι. Κρατώντας λευκά λουλούδια και ντυμένοι στα μαύρα, στάθηκαν σιωπηλοί στη μνήμη της 17χρονης που χάθηκε τόσο πρόωρα.