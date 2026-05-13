Φυλακές Αγ. Στεφάνου: Κρατούμενος με αυτοσχέδιο μαχαίρι 22 εκατοστών

Εντοπίστηκε σε 44χρονο κρατούμενο κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου
Μαχαίρι 22 εκατοστών εντοπίστηκε στην κατοχή κρατουμένου στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών, προκαλώντας συναγερμό στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Το αυτοσχέδιο όπλο ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου που διενήργησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι το εντόπισαν πάνω σε έναν 44χρονο κρατούμενο.
Ο άνδρας οδηγήθηκε άμεσα στις αρχές του καταστήματος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα.
