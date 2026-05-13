Ληστείες σε τράπεζες: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση- Το αρχηγικό ζευγάρι και το στρατηγείο τους

Με στρατιωτική πειθαρχία, βαρύ οπλισμό και απόλυτο σχεδιασμό πριν από κάθε επίθεση δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, όπως αυτή στην Κάτω Τιθορέα.

Ένας 30χρονος και μια 26χρονη είχαν ηγετικό ρόλο, κάτι που αποτυπώνεται και στα ντοκουμέντα από τη δράση τους που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Με καλάσνικοφ στα χέρια και καλυμμένα πρόσωπα, ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη υπαρχηγός και σύντροφος του, πλησίασαν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Επιδαύρου, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.

Ο ένας έσπασε τη τζαμαρία και με χρήση τροχού επιχειρεί να ανοίξει το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Η 26χρονη εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου με μακρύκαννο όπλο.

Η γυναίκα με το καλάσνικοφ

Η 26χρονη σύντροφός του αρχηγού είχε το ρόλο της υπαρχηγού του κυκλώματος. Ήταν η γυναίκα με το καλάσνικοφ, που συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό αλλά και την εκτέλεση των επιχειρήσεων κυρίως ως τσιλιαδόρος.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 λήστεψαν τράπεζα στου Παπάγου. Στο βίντεο κάμερας ασφαλείας, φαίνεται μέλος της συμμορίας με περούκα και χειρουργική μάσκα να απειλεί με πιστόλι την υπάλληλο του γκισέ.

Από μια σακούλα που έχει στο αριστερό του χέρι βγάζει ακόμα ένα ακόμη όπλο απειλώντας και τους πελάτες. Μέσα σε μόλις 17 δευτερόλεπτα, αρπάζει τα χρήματα, τα κρύβει στη χάρτινη σακούλα και τρέπεται σε φυγή.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος τύπου ΕΛ.ΑΣ., σημείωσε ότι «η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής».

Στην Αιγείρα Αχαϊας τον Απρίλιο του 2024, διακρίνονται δύο μέλη της συμμορίας να εισβάλουν σε υποκατάστημα τράπεζας. Για 46 δευτερόλεπτα ο ένας ένοπλος, που είναι μεταμφιεσμένος, περιεργάζεται το χώρο. Ο δεύτερος με μπλε full face και καπέλο ηλίου κρατάει όμηρο έναν υπάλληλο που τον οδηγεί στο χρηματοκιβώτιο. Ένας άλλος υπάλληλος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αρπάζουν τα χρήματα, ο συνεργός βγάζει ένα καλάσνικοφ και τρέπονται σε φυγή.

Το στρατηγείο

Το στρατηγείο τους ήταν στα Άνω Πατήσια. Από εκεί συντόνιζαν όλες τις κινήσεις και τα χτυπήματα τους ενώ συγκεντρώνονταν με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία έφτασαν σε αυτό το κτήριο πεζή προκειμένου να μην κινούν υποψίες.

Ο Φώτης Ντουίτσης, Υποστράτηγος-Διοικητής διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος τόνισε ότι «φέρεται να συμμετείχαν με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους στη δομή και τη δράση της οργάνωσης».

Η υποστηρικτική ομάδα είχε αναλάβει τη φύλαξη των κρησφύγετων, τη διαχείριση του οπλισμού και την επιτήρηση των περιοχών-στόχων.

Η δεύτερη γυναίκα της οργάνωσης φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση και τη «νομιμοποίηση» των εσόδων από τις συνολικά 11 ένοπλες ληστείες.

Στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, αναμένονται απαντήσεις από τη σύγκριση DNA και αποτυπωμάτων που βρέθηκαν στα πειστήρια με αταυτοποίητα και «ορφανά» γενετικά αποτυπώματα από ανεξιχνίαστες ποινικές και τρομοκρατικές ενέργειες.