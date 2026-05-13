Ηράκλειο: «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο»-Συγκλονίζει η μητέρα της 28χρονης που κινδύνεψε από τον σύζυγό της

Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία για πέμπτη μέρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, μετά την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο του συζύγου της στο Ηράκλειο.

Ο άνδρας απολογήθηκε σήμερα (13.05.2026) στην Κρήτη, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς οι συγγενείς της πολύτεκνης μητέρας είναι σίγουροι πως προσπάθησε να την σκοτώσει.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από την πλευρά του, υποστήριξε πως είναι αθώος και επιμένει από την πρώτη στιγμή πως η σύζυγός του τραυματίστηκε όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του αυτοκινήτου του από την θέση του συνοδηγού. Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια των 3 από των 4 παιδιών τους. Ο 30χρονος κατηγορείται πως παρέσυρε την 28χρονη στην Παντάνασσα Ηρακλείου και την άφησε αιμόφυρτη στον δρόμο. Η γυναίκα συνεχίζει και νοσηλεύεται με κάταγμα στο κρανίο και στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ο 30χρονος στην απολογία του υποστήριξε: «Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας. Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά. Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγος να πει τι στα αλήθεια συνέβη».

Μετά την απολογία του ο 30χρονος προφυλακίστηκε. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της 28χρονης εκτιμούν ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή με καλή προοπτική αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.