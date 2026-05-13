Ιωάννινα: Λύκος «μπήκε» στην πόλη και περπάτησε ανενόχλητος στον ποδηλατόδρομο- ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση λύκου στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο των Ιωαννίνων, σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης, όπως γράφει το EpirusPost.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι σε σημείο όπου καθημερινά κινούνται ποδηλάτες, αθλούμενοι και περαστικοί, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται και να επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία.

Κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.

Στα πλάνα διακρίνεται ο λύκος να κινείται κατά μήκος του ποδηλατόδρομου με απόλυτη ηρεμία.