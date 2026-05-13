Ιωάννινα: Λύκος «μπήκε» στην πόλη και περπάτησε ανενόχλητος στον ποδηλατόδρομο- ΒΙΝΤΕΟ

Η εμφάνιση του ζώου ανάγκασε τους αυτόπτες μάρτυρες να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο, ωστόσο, όπως συμβαίνει σε παρόμοια περιστατικά, τα περιθώρια επέμβασης παραμένουν εξαιρετικά στενά
Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση λύκου στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο των Ιωαννίνων, σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης, όπως γράφει το EpirusPost.
Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι σε σημείο όπου καθημερινά κινούνται ποδηλάτες, αθλούμενοι και περαστικοί, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται και να επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία.
Κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.
Στα πλάνα διακρίνεται ο λύκος να κινείται κατά μήκος του ποδηλατόδρομου με απόλυτη ηρεμία.
Μετά τον εντοπισμό του ζώου, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ωστόσο οι δυνατότητες παρέμβασης σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι περιορισμένες.
Σύμφωνα με κατοίκους, είναι η πρώτη φορά που λύκος εμφανίζεται σε τόσο κεντρικό σημείο, πολύ κοντά σε σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς μέχρι σήμερα αντίστοιχες εμφανίσεις καταγράφονταν κυρίως σε ορεινές και δασικές περιοχές έξω από την πόλη.
