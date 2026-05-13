Βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 ανακοινώθηκαν οι υποψήφιες για τα βραβεία ΙΡΙΣ 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και 5 ταινίες της εταιρείας διανομής Feelgood είναι μεταξύ των υποψηφίων.

Σε ανακοίνωση της η Feelgood αναφέρει πως έχει τη χαρά να έχει ήδη διανείμει τις δύο («Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», «Gorgonà») και να έχει στο πρόγραμμά της άλλες τρεις (3), με πρώτη την ταινία της Αμέρισσας Μπάστα «Μικρές Ανάσες» (Life in a Beat) που συγκέντρωσε 5 υποψηφιότητες στα βραβεία ΙΡΙΣ 2026 (Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Ανδρικού Ρόλου) και η οποία θα κυκλοφορήσει 4 Ιουνίου στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Οι ταινίες «Κότα» του György Pálfi με 4 υποψηφιότητες (Σκηνοθεσίας, Σκηνογραφίας, Μοντάζ, Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ) και «Maricel» που είναι υποψήφια για το Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής αναμένεται να κυκλοφορήσουν από τη φθινοπωρινή σεζόν.

Μεγάλη είναι η χαρά μας και για τις υποψηφιότητες των ταινιών που έχουμε ήδη διανείμει, τονίζει η Feelgood: «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» του Χρήστου Κανάκη (φιλμ που αγαπήθηκε από το κοινό και προβλήθηκε και στην Πάτρα) σε σενάριο Λώρη Λοϊζίδη (6 υποψηφιότητες: Φωτογραφίας. Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας, Ήχου, Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ, Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ) και «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου (4 υποψηφιότητες: Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας, Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ, Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ).

Τη φετινή τελετή των βραβείων ΙΡΙΣ στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στις 17-6, θα σκηνοθετήσει ο Ζαχαρίας Μαυροειδής και θα την παρουσιάσουν οι ηθοποιοί Ζέτα Μακρυπούλια και Θανάσης Αλευράς.

Όπως διαβάσαμε στην ανάρτηση του flix.gr, πρώτη (1η) σε αριθμό υποψηφιοτήτων (16) είναι η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, «Πολύ Κοριτσίστικο Ονομα το Πάττυ» που είχε προβληθεί για μία εβδομάδα και στην Πάτρα, δεύτερη, με 12 υποψηφιότητες, η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τρίτο με 10 υποψηφιότητες το «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού, ενώ ακολουθούν με 7 υποψηφιότητες η «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, με 6 «Οι Αγριες Μέρες μας» του Κεφαλονίτη δημιουργού Βασίλη Κεκάτου και «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» του Χρήστου Κανάκη και με 5 το «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα.

Το φιλμ «Αρκουδότρυπα» των Στέργιου Ντινόπουλου και Χρυσιάννας Παπαδάκη θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 σε διανομή από το Cinobo ενώ την ίδια ημερομηνία θα βγει και το «Life in a Beat».

Να προσθέσουμε πως μετά το Φεστιβάλ Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο (Βραβείο Label Europa Cinemas) και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου ξεχώρισε κερδίζοντας 7 βραβεία, η "Αρκουδότρυπα" καταφθάνει επιτέλους στις ελληνικές αίθουσες & την περασμένη Δευτέρα 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του φιλμ στο θερινό Cine Φλερύ στην Αθήνα.

*Να τονιστεί τέλος πως δεν υποβλήθηκε φέτος στα βραβεία Ίρις η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.