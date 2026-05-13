ΠΟΕΣΥ για το βίντεο από την Ηλιούπολη: «Απολύτως καταδικαστέα» η παραβίαση της δεοντολογίας

Την έντονη ανησυχία της για την παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας κατά την κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, καλώντας Μέσα Ενημέρωσης και δημοσιογράφους να σέβονται την ιδιωτική ζωή, την αξιοπρέπεια και τον ανθρώπινο πόνο, ιδίως όταν στο επίκεντρο βρίσκονται ανήλικοι.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) με αφορμή βίντεο που προβλήθηκε σε σχέση με την κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, ζητά από όλα τα Μέσα Ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους να ακολουθούν πιστά τη δημοσιογραφική δεοντολογία και να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών και τον ανθρώπινο πόνο. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι σαφής και στο άρθρο 2 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων».

Επομένως τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την κάλυψη της τραγωδίας της Ηλιούπολης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένα 17χρονο κορίτσι και ένα άλλο δίνει μάχη για τη ζωή του, συνιστούν παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και είναι απολύτως καταδικαστέα.

Υπενθυμίζουμε πως όλοι έχουν την υποχρέωση να καλύπτουν με υπευθυνότητα, σεβασμό και διακριτικότητα τέτοιες υποθέσεις και υπό αυτό το πρίσμα να ενημερώνουν τους πολίτες. Καλούμε τις διοικήσεις των ΜΜΕ να το σεβαστούν και να μην παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον, τόσο σε αυτή, όσο και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η αποστολή της δημοσιογραφίας είναι η ελεύθερη και πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών με ψυχραιμία και χωρίς παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής. Μόνο τότε θα έχουμε ανταποκριθεί και στο μεταξύ των άλλων κοινωνικό και εκπαιδευτικό μας ρόλο".