Τραυματισμός 63χρονου λιμενεργάτη στην Αμφιλοχία- Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, όταν ένας 63χρονος λιμενεργάτης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου (Φ/Γ) που εκτελούσε δρομολόγιο υπό σημαία Παναμά.

Ο άνδρας παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα που κινείτο εντός της λιμενικής ζώνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο και στο αριστερό γόνατο, ενώ διαπιστώθηκε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπό του.

Μεταφορά στο Νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω περίθαλψη

Ο τραυματίας, παρά την κατάστασή του, μετέβη αρχικά με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, όπου έλαβε τις πρώτες ιατρικές φροντίδες. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για πληρέστερη εξέταση και περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, δεδομένης της φύσης των τραυμάτων του.

Σύλληψη του οδηγού – Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Α' Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας, το οποίο ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για τον ακριβή εντοπισμό των συνθηκών του ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη ο 56χρονος ημεδαπός οδηγός του φορτηγού οχήματος. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση του άρθρου 308 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά στην απλή σωματική βλάβη από αμέλεια.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αρμόδιες λιμενικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα.