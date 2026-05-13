Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος στην παρουσίαση του νέου Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό παρουσίασαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. To ΕΧΠ-Τ αποσκοπεί στον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων και μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων σε εθνικό επίπεδο, για τη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας. Στόχος του είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με πιο οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής.

Με αυτό τον τρόπο, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό βάζει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές, και καθοδηγεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τον παράκτιο χώρο, όπου το σχέδιο θέτει αυστηρότερο πλαίσιο για την πρώτη ζώνη επαφής με τη θάλασσα.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Λίνος Μπλέτσας καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Οι δύο Αντιπεριφερειάρχες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό με τους δύο Υπουργούς και να αναλύσουν τις εμπεριστατωμένες προτάσεις της Π.Δ.Ε. επί του θέματος