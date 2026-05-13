Ανοικτή πρόσκληση του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου για το Συλλαλητήριο στην Πούντα

Ανοικτή πρόσκληση στους δημότες των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας αλλά και σ’ όσους πολίτες θεωρούν κραυγαλέα αδικία την παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού σιδηρόδρομου απευθύνει με δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ενόψει του Συλλαλητηρίου της ερχόμενης Παρασκευής 15-5-2026 (12 το μεσημέρι) στον Κόμβο Πούντας της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου.

Το συλλαλητήριο διοργανώνει, με την υποστήριξη των δύο Δήμων, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Καλαβρύτων και Διακοπτού με αίτημα την επανεκκίνηση του Οδοντωτού.

Στη δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπδόπουλος αναφέρει ότι «εδώ και δύο μήνες οι συνέπειες απ’ την απόφαση αναστολής των δρομολογίων του Οδοντωτού διαρκώς πολλαπλασιάζονται. Η δε υποχώρηση της τουριστικής κίνησης έχει προκαλέσει οικονομική καθίζηση στην περιοχή μας, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική αγορά και παραγωγή».

Και προσθέτει πως: «η απόφαση αναστολής του Οδοντωτού είναι άδικη, αστήρικτη, αναιτιολόγητη και δεν συνοδεύεται από καμία, στοιχειώδη έστω, επιστημονική τεκμηρίωση. Με μια φράση, τα δρομολόγια του Οδοντωτού -για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής- διακόπηκαν χωρίς να υπάρχει μια στοιχειοθετημένη επιστημονική αναφορά που να εξηγεί σε ποια σημεία της διαδρομής, για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό εντοπίζονται κίνδυνοι για τις αμαξοστοιχίες, κάτι που προσωπικά επισήμανα και στην πρόσφατη επιστολή μου στον Πρωθυπουργό».

«Δική μας θέση», λέει ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, «είναι η άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα. Τα δε βελτιωτικά έργα που προτείνονται ή πρόκειται να προταθούν, τώρα ή στο μέλλον, να δρομολογηθούν και να ολοκληρωθούν με την γραμμή εν λειτουργία. Κάτι που είναι απόλυτα εφικτό, ρεαλιστικό, λογικό και δίκαιο».

Και η δήλωση του κ. Θανάση Παπαδόπουλου καταλήγει ως εξής: «Καλούμε, λοιπόν, το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στις 12, στον Κόμβο της Πούντας, τους δημότες μας, τους εκπροσώπους φορέων και αρχών, κάθε πολίτη που θέλει να διαμαρτυρηθεί μαζί μας για την αδικία που υφίστανται οι δυο περιοχές μας, διεκδικώντας το αυτονόητο. Να ξανασφυρίξει το τρένο μας, να ξαναζωντανέψει η γραμμή και η περιοχή μας και να μπει τέλος στη σημερινή οδυνηρή παρένθεση. Ο Οδοντωτός είναι η ιστορία και η ταυτότητα μας, είναι πνεύμονας ζωής για όλο τον Δήμο Καλαβρύτων και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο να ναρκοθετεί τη λειτουργία και το μέλλον του».