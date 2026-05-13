Πάτρα: Εκδήλωση στη μνήμη του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Ν. Αχαΐας - Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Αχαΐας που εδρεύει στην Φιλοποίμενος 43, απευθύνουν πρόσκληση για τον εορτασμό των “ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΩΝ” εις μνήμην του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 10.15 π.μ. στον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής (Άνω Πόλη).

Θα ακολουθήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα, κατάθεση στεφάνων εις την υπό του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Αχαΐας στηθείσα προτομή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στην Πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα.

Την πρόσκληση απευθύνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Ν. Αχαΐας, Γαλάνης Σωτήριος, Εφ. Ανθ/γός ΠΖ.