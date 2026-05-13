O Παναιγιάλειος 3-2 τη Θύελλα πανάξιος Κυπελλούχος ΕΠΣ Αχαΐας

Εναν ακόμα τρόπαιο στην πλούσια ιστορία του πρόσθεσε ο Παναιγιάλειος. το βράδυ της Τετάρτης (13/5) καθώς επικράτησε με 3-2 της Θύελλας στον τελικό Κυπέλλου ΕΠΣΑ που διεξήχθη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Κατάκτησε το Κύπελλο για την περίοδο 2025-2026, για 5η φορά στην ιστορία του (αρχή το 1937) και πρώτη από το 2009.

Μολις στο 1′ το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Δημητρέλλου ύστερα από σέντρα του Κυριαζή, ενώ στο 17′ μετά από κόρνερ του Μπουρλάκη, η μπάλα κατέληξε στον Βασιλαντωνόπουλο, ο οποίος μέσα από την περιοχή με σουτ έκανε το 2-0. Στο 60′ ήρθε το 3-0 με κεφαλιά του Τασουλή, όμως η Θύελλα μείωσε στο 67′ με πέναλτι του Σουγλέρη, το οποίο κέρδισε ο ίδιος και στο 94′ ο Θεοδωρακόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Ξυπολιάς, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος (78′ Καπνιάρης), Κατριβέσης, Δημητρέλλος, Θ. Βλασόπουλος (64′ Σουγλέρης), Αχ. Κουτσαντώνης (82′ Ράμα), Σκεπετάρης, Ντίνος, Αναγνωστόπουλος (46′ Θεοδωρακόπουλος), Σκουμής (64′ Παραστατίδης).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Καμαρά, Μπεκίρι (70′ Λιάτος), Ντούκας, Φωκαΐδης (82′ Πολίτης), Σταυρόπουλος (73′ Κόκιος), Κυριαζής (82′ Αθανασόπουλος), Μπουρλάκης, Λαθύρης (70′ Σιάκας).

ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1936-37 Παναιγιάλειος Γ.Σ. - Ολυμπιακός 2-2 και 4-3

1937-38 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. 3-2

1938-39 Ολυμπιακός - Α.Π.Σ. Εθνικός 5-1

1939-40 Ολυμπιακός - Παναχαϊκή Γ.Ε. 2-1

1940-41 Αστέρας - ΑΕΚ Πατρών

1942-43 Παναχαϊκή Γ.Ε. - Ολυμπιακός 1-0

1943-44 Αχιλλέας - Α.Π.Σ. Πατρεύς 2-1

1944-45 Απόλλων - Αχιλλέας 4-2

1945-46 Απόλλων - Αστέρας 4-1

1946-47 Παναχαϊκή Γ.Ε. - Απόλλων 1-0

1947-48 Απόλλων

1949-50 Ολυμπιακός

1950-51 Ολυμπιακός - Παναχαϊκή Γ.Ε. 2-1

1958-59 Παναχαϊκή - Μικτή Αστέρα/Δόξας 1-0

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣ Αχαϊας

1971–72 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

1972–73 Α.Π.Σ. Θύελλα Πατρών

1973–74 Α.Π.Σ. Εθνικός Πατρών

1974–75 Α.Π.Σ. Εθνικός Σαγέικων

1975–76 Α.Π.Σ. Εθνικός Σαγέικων

1976–77 Αχαϊκή Α.Ε.

1977–78 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

1978–79 Αχαϊκή Α.Ε.

1979–80 Αχαϊκή Α.Ε.

1980–81 Α.Ο. Εθνικός Αιγίου

1981–82 Α.Π.Σ. Πάτραι

1982–83 Α.Π.Σ. Πάτραι

1983–84 Α.Π.Σ. Πάτραι

1984–85 Α.Π.Σ. Εθνικός Πατρών

1985–86 Α.Π.Σ. Πάτραι

1986–87 Α.Π.Σ. Ζαβλάνι

1987–88 Α.Π.Σ. Πάτραι

1988–89 Αχαϊκή Α.Ε.

1989–90 Α.Π.Σ. Πάτραι

1990–91 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

1991–92 Α.Ο. Αστραπή Ψαροφαΐου

1992–93 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

1993–94 Παναιγιάλειος Γ.Σ.

1994–95 Α.Π.Σ. Πάτραι

1995–96 Α.Π.Σ. Εθνικός Πατρών

1996–97 Αχαϊκή Α.Ε.

1997–98 Α.Π.Σ. Δόξα Χαλανδρίτσας

1998–99 Α.Π.Σ. Εθνικός Πατρών

1999–00 Π.Α.Σ. Πατραϊκός

2000–01 Α.Π.Σ. Προοδευτική Πατρών

2001–02 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

2002–03 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

2003–04 Α.Π.Σ. Ζαβλάνι

2004–05 Α.Π.Σ. Φωστήρας Οβρυάς

2005–06 Α.Π.Σ. Ζαβλάνι

2006–07 Παναιγιάλειος Γ.Σ.

2007–08 Α.Σ. Αχιλλέας Καμαρών

2008–09 Παναιγιάλειος Γ.Σ.

2009–10 Α.Σ. Ατρόμητος Λάππα

2010–11 Τριταιϊκός Α.Σ.

2011–12 Α.Ο. Διαγόρας Βραχνέικων

2012–13 Α.Σ. Ατρόμητος Λάππα

2013–14 Α.Ο. Αναγέννηση Πατρών

2014–15 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

2015–16 Α.Σ. Κεραυνός Αγίου Βασιλείου

2016–17 Α.Σ. Κεραυνός Αγίου Βασιλείου

2017–18 Α.Ο. Διαγόρας Βραχνέικων

2018–19 Α.Π.Σ. Ατρόμητος Πατρών

2021–22 Α.Ο. Διαγόρας Βραχνέικων

2022–23 Α.Π.Σ. Πάτραι

2023–24 Α.Π.Σ. Θύελλα Πατρών

2024–25 Α.Π.Σ. Άρης Πατρών

2025-26 Παναιγιάλειος Γ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Εντυπωσιακή η μεταξύ τους προϊστορία, με την αρχή να γίνεται την αγωνιστική περίοδο 1933-’34 όταν οι δύο ομάδες έπαιξαν για πρώτη φορά μεταξύ τους και μάλιστα για την Β’ κατηγορία ΕΠΣ Πατρών (νυν Αχαΐας). Δυστυχώς δεν σώζεται το σκορ, όπως και σε μερικά ακόμα παιχνίδια, για να έχουμε πλήρη εικόνα.

Στα διαθέσιμα αποτελέσματα έχουμε προβάδισμα του Παναιγιάλειου, 14 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 νίκες για την Θύελλα, ενώ ένα ματς ακυρώθηκε λόγω πανδημίας. Τα γκολ είναι 39-22 για τους Αιγιώτες.

Ιδού η λίστα με όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σημειώνεται πως υπάρχουν αρκετά ακόμα (εκτίμηση: περί τα δέκα) που έγιναν είτε για το Κύπελλο Ελλάδας, είτε για το Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας.

Αναλυτικά:

ΣΕΖΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΓΣ-ΘΥΕ ΘΥΕ-ΠΓΣ

1933-’34 Β’ ΕΠΣΑ ; ;

1939-’40 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1945-’46 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1946-’47 Α’ ΕΠΣΑ 1-4 0-0

1966-’67 Β’ Εθνική 2-0 2-1

1974-’75 Α’ ΕΠΣΑ 1-3 2-0

1975-’76 Α’ ΕΠΣΑ 2-1 0-0

1977-’78 Γ’ Εθνική 3-1 1-1

1978-’79 Γ’ Εθνική 2-0 0-2

1986-’87 Δ’ Εθνική 3-1 1-1

1988-’89 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

2007-’08 Γ’ Εθνική 1-2 0-0

2008-’09 Δ’ Εθνική 4-0 0-4

2011-’12 Δ’ Εθνική 1-0 0-2

2020-’21 Γ’ Εθνική Ακυρ. 1-2

2025-’26 Γ’ Εθνική 1-0 1-2

2925-΄26 Κύπελλο 3-2