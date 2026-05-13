Το ρομπότ «Σοφία» έκλεψε τις εντυπώσεις στο 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών - ΦΩΤΟ

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης, που διοργάνωσε η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.

Το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων ήταν το ανθρωποειδές ρομπότ «Σοφία», το οποίο επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Πάτρα, χαρίζοντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες του Φεστιβάλ. Η παρουσία της αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με την κοινωνική καινοτομία και τη συμπερίληψη.

Η «Σοφία», δημιούργημα της Hanson Robotics, εντυπωσίασε το κοινό με τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη και τη συναισθηματική αλληλεπίδραση. Το γνωστό ρομπότ, που έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση, συμμετείχε ενεργά στις δράσεις του Φεστιβάλ και συνόδευσε τους επισκέπτες στα περίπτερα των συμμετεχόντων φορέων.