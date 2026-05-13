Το ρομπότ «Σοφία» έκλεψε τις εντυπώσεις στο 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών - ΦΩΤΟ

Για πρώτη φορά στην Πάτρα το διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ – Στο επίκεντρο η συμπερίληψη, η τεχνολογία και η ισότιμη πρόσβαση
Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης, που διοργάνωσε η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.
Το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων ήταν το ανθρωποειδές ρομπότ «Σοφία», το οποίο επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Πάτρα, χαρίζοντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες του Φεστιβάλ. Η παρουσία της αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με την κοινωνική καινοτομία και τη συμπερίληψη.
Η «Σοφία», δημιούργημα της Hanson Robotics, εντυπωσίασε το κοινό με τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη και τη συναισθηματική αλληλεπίδραση. Το γνωστό ρομπότ, που έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση, συμμετείχε ενεργά στις δράσεις του Φεστιβάλ και συνόδευσε τους επισκέπτες στα περίπτερα των συμμετεχόντων φορέων.
Από νωρίς το πρωί, μαθητές, φοιτητές και επισκέπτες συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μέσα από βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες που προωθούσαν την έννοια της ισότιμης πρόσβασης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι συνεδρίες για την υποστηρικτική τεχνολογία και την προσβασιμότητα, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως εφαρμογές για άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία, νέες μορφές απτικής αλληλεπίδρασης και τεχνολογίες που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα με την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ και ολοκληρώθηκαν με τη συμπεριληπτική θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» από την ομάδα «Όνειρο Είναι», που συγκίνησε το κοινό.
Όλες οι δράσεις καλύφθηκαν με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, διασφαλίζοντας την καθολική συμμετοχή και επιβεβαιώνοντας το μήνυμα του Φεστιβάλ για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
