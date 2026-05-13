Παλικαρίσια νίκη για τα κορίτσια του ΝΟΠ * Σώθηκε με 2η νίκη η ΝΕΠ

Με αποφασιστικότητα και εξαιρετική εμφάνιση, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ επικράτησε με 14-10 του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, ισοφαρίζοντας τη σειρά των play out της Water Polo League σε 1-1 και παραμένοντας «ζωντανή» στη μάχη της παραμονής.

Η ομάδα της Πάτρας, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι, μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι στην Ηλιούπολη. Με καλή αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ο ΝΟΠ διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και έφτασε δίκαια στη σημαντική επικράτηση με 14-10.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η σειρά οδηγείται πλέον σε τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι, όπου θα κριθεί η ομάδα που θα εξασφαλίσει την παρουσία της και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού γυναικείου πόλο.

Η ΝΕΠ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!

Η ΝΕΠ νίκησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον ΝΟ Ρεθύμνου - με 14-5 αυτήν τη φορά στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου - και πανηγύρισε την παραμονή της στην Α1 πόλο γυναικών - Waterpolo League Γυναικών.

Αντίθετα η κρητική ομάδα υποβιβάστηκε στη Waterpolo League 2 Γυναικών.

Οπως και στο πρώτοι παιχνίδι η Ευφροσύνη Τσιμάρα σημείωσε 6 τέρματα.

Η επικράτηση για τις φιλοξενούμενες ήταν εύκολη, καθώς μετέτρεψαν το ισόπαλο 2-2 (5.54 από τη λήξη της α’ περιόδου) σε 10-2 (6.47 από τη λήξη της γ’ περιόδου).

Διαιτητές: Κραβαρίτης-Παϊρακταρίδης. Τα 8λεπτα: 2-6, 0-3, 2-3, 1-2. Τα γκολ του ΝΟ Ρεθύμνου: Μ. Φαρμάκη 3, Σ. Λιμπιτάκη 1, Λογοθέτη 1.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Νισιγιάμα 1, Τσιμάρα 6, Σιτάρα 3, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου 1, Ελ. Τσίγκα 1, Λιαπάκη, Κεπενού 1, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Κοτζάμπαση 1.