H Παναχαϊκή με ψυχή νίκησε 73-69 και ισοφάρισε 1-1 τους Γαργαλιάνους

Στα ίσια έφερε τη σειρά ανόδου η Παναχαϊκή, η οποία στο κατάμεστο κλειστό της κέρδισε με 73-69 τους Γαργαλιάνους και ισοφάρισε σε 2-2.

Η ομάδα του Θανάση Λιόνα κατάφερε να επιστρέψει από το -15 (34-49) στο 23’ , και με αντεπίθεση διαρκείας να προσπεράσει για πρώτη φορά με τρίποντο του Χατζόπουλου με 69-67 στο 1’42’’ και να κρατήσει τη νίκη ως το τέλος.

Κλειδί ο πολύπειρος Μοσχοβάκης που σκόραρε όλους τους πόντους του στη 4η περίοδο (8 π., 2/2 βολές. 2/2 τριπ.). ενώ είχε και τις καθοριστικές βολές για το 71-67 στα 37’’. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά το παιχνίδι, έχοντας 6/6 τρίποντα και 8/12 στο 21’, αλλά από εκεί και πέρα είχαν μόλις 1/12, ενώ έπαθαν ένα μεγάλο μπλακ άουτ 4 λεπτών, όταν από το 63-67 που σημείωνε ο Γυφτάκης με 1/3 βολές στο 4’15’, σκόραραν ξανά με τον Βουκίσεβιτς στα 15’’, μειώνοντας σε 72-69.

Πλέον, η σειρά και η άνοδος θα κριθεί στην έδρα των Γαργαλιάνων τη Κυριακή (17/5).

Κορυφαίοι για τους "ροσονέρι" ήταν οι Χατζόπουλος (17 π., 6/6 βολές, 4/13 διπ., 1/6 τριπ., 10 ριμπ., 7 κλεψ., 4 ασίστ) και ακολούθησε ο Χρονόπουλος (15 π., 4/6 βολές, 4/7 διπ., 1/2 τριπ.). Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν Γυφτάκης (23 π., 11/14 βολές, 3/6 διπ., 2/5 τριπ., 7 ριμπ., 5 ασίστ) και Δαμιανάκος (20 π., 3/4 βολές, 1/4 διπ., 5/7 τριπ., 6 ριμπ.).

National League 2 (1ος όμ.- Play Off – Τελική Φάση – 2η αγ.