Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

H Παναχαϊκή με ψυχή νίκησε 73-69 και ισοφάρισε 1-1 τους Γαργαλιάνους

H Παναχαϊκή με ψυχή νίκησε 73-69 και ισο...

Δ΄ Φάση των Play Off

Στα ίσια έφερε τη σειρά ανόδου η Παναχαϊκή, η οποία στο κατάμεστο κλειστό της κέρδισε με 73-69 τους Γαργαλιάνους και ισοφάρισε σε 2-2.

Η ομάδα του Θανάση Λιόνα κατάφερε να επιστρέψει από το -15 (34-49) στο 23’ , και με αντεπίθεση διαρκείας να προσπεράσει για πρώτη φορά με τρίποντο του Χατζόπουλου με 69-67 στο 1’42’’ και να κρατήσει τη νίκη ως το τέλος.

Κλειδί ο πολύπειρος Μοσχοβάκης που σκόραρε όλους τους πόντους του στη 4η περίοδο (8 π., 2/2 βολές. 2/2 τριπ.). ενώ είχε και τις καθοριστικές βολές για το 71-67 στα 37’’. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά το παιχνίδι, έχοντας 6/6 τρίποντα και 8/12 στο 21’, αλλά από εκεί και πέρα είχαν μόλις 1/12, ενώ έπαθαν ένα μεγάλο μπλακ άουτ 4 λεπτών, όταν από το 63-67 που σημείωνε ο Γυφτάκης με 1/3 βολές στο 4’15’, σκόραραν ξανά με τον Βουκίσεβιτς στα 15’’, μειώνοντας σε 72-69.

Πλέον, η σειρά και η άνοδος θα κριθεί στην έδρα των Γαργαλιάνων τη Κυριακή (17/5).

Κορυφαίοι για τους "ροσονέρι" ήταν οι Χατζόπουλος (17 π., 6/6 βολές, 4/13 διπ., 1/6 τριπ., 10 ριμπ., 7 κλεψ., 4 ασίστ) και ακολούθησε ο Χρονόπουλος (15 π., 4/6 βολές, 4/7 διπ., 1/2 τριπ.). Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν Γυφτάκης (23 π., 11/14 βολές, 3/6 διπ., 2/5 τριπ., 7 ριμπ., 5 ασίστ) και Δαμιανάκος (20 π., 3/4 βολές, 1/4 διπ., 5/7 τριπ., 6 ριμπ.).

National League 2 (1ος όμ.- Play Off – Τελική Φάση – 2η αγ.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΓΕ Παναχαϊκή 40ό πρωτάθλημα National League 2
Sports
Μπάσκετ
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u0393\u0395"," \u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c7\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae","40\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1 National League 2"]
830958
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports