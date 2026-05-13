Η πατρινή εταιρεία που θα φτιάξει το νέο προπονητικό κέντρο του μπασκετικού ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της, καθώς το νέο προπονητικό κέντρο που σχεδιάζεται σε έκταση 8.000 τ.μ. στην περιοχή της Πυλαίας, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Decathlon του πατρινού αρχιτέκτονα και μέλους της ΕΟΕ, Πέτρου Συναδινού, η οποία αναλαμβάνει τόσο τη μελέτη όσο και την κατασκευή του έργου.

Η εταιρεία έχει αναλάβει τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση του έργου, με τον σχεδιασμό να προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καθώς στόχος είναι το προπονητικό κέντρο να είναι έτοιμο μέχρι το προσεχές φθινόπωρο.

Η Decathlon διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία σε αθλητικές υποδομές, έχοντας συμμετοχή σε μεγάλα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις του Βοτανικού, όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, η ανακαίνιση του Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τένις στο ίδιο συγκρότημα, αλλά και μελέτες για το κολυμβητήριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Καραϊσκάκη, το Γήπεδο Προσφυγικών στην Πάτρα και τόσα ακομα.

Παράλληλα, η δραστηριότητά της επεκτείνεται και εκτός Ελλάδας, με συμμετοχή σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Κροατία, η Πολωνία και η Ρωσία, ενισχύοντας το διεθνές της αποτύπωμα στον χώρο των αθλητικών υποδομών.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αισιοδοξία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, καθώς πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις συνθήκες προπόνησης της ομάδας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.

Η έκταση που αποκτήθηκε για την ανέγερση του προπονητικού φτάνει τα 8.000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, κοντά στο ΙΚΕΑ, σε πολύ κοντινή απόσταση από το PAOK Sports Arena, όπως διαβάσατε στο ρεπορτάζ του Θωμά Μίχου στο SPORT24. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινώπορο του 2026.

Οι νέες εγκαταστάσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα περιλαμβάνουν:

Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ

Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης

Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης

Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων

Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων

Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους

Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης