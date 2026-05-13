Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 14 έως και 20/5/2026

Τρεις οι νέες ταινίες εκ των οποίων το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η η νέα ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι "In The Grey-Γκρίζα Ζώνη"

Το πρόγραμμα προβολών τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, από την Πέμπτη 14 έως & την Τετάρτη 20-5-2026 στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, έχει ως εξής. Αίθουσα 6 στις 19.40 και στις 21.50 καθημερινά, Αίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά "In The Grey-Γκρίζα Ζώνη" Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης. Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και οι συμμαχίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, η ταινία "Γκρίζα Ζώνη" συνδυάζει εκρηκτική δράση με έξυπνο χιούμορ στο αυθεντικό στυλ του 57χρονου Βρετανού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, δημιουργού ταινιών όπως "Η Αρπαχτή / Snatch" το 2000, "Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού" το 2017, "Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E. / The Man from U.N.C.L.E." το 2015, "Δύο καπνισμένες κάννες / Lock, Stock and Two Smoking Barrels" που ήταν & το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1998 και "Sherlock Holmes" το 2009 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, κάθε συμφωνία προδίδεται, κάθε σύμμαχος έχει κρυφά κίνητρα και το σχέδιο μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή, αυτό αναφέρει η σεναριακή περίληψη για την "Γκρίζα Ζώνη". Πρωταγωνιστούν οι Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Κάβιλ και Έιζα Γκονζάλες καθώς και οι Kristofer Hivju, Fisher Stevens και η Rosamund Pike. Το "In the Grey" όπου ο Guy Ritchie υπογράφει & το σενάριο ενώ είναι και εκ των παραγωγών, βγαίνει στις Αμερικάνικες κινηματογραφικές αίθουσες στις 15-5-2026. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την The Film Group. Η ταινία είναι περιπέτεια δράσης.

Aίθουσα 4 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Το τραγούδι της μικρής φάλαινας-The Last Whale Singer" Ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Reza Memari. Η ταινία είναι συμπαραγωγή της Γερμανίας, της Τσεχίας και του Καναδά. Ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, είναι ο γιος του τελευταίου Φαλαινοντορεμή, του μυθικού τραγουδιστή των ωκεανών, η μαγική μελωδία του οποίου κρατούσε κάποτε ασφαλείς τις θάλασσες. Γεμάτος αμφιβολίες για τον εαυτό του, ο Βίνσεντ δυσκολεύεται να πιστέψει ότι μπορεί να σταθεί αντάξιος της κληρονομιάς τους. Όταν όμως ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο και απειλεί να καταστρέψει κάθε μορφή θαλάσσιας ζωής, η νεαρή φάλαινα αναγκάζεται να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι στα πιο σκοτεινά βάθη των ωκεανών, έχοντας στο πλευρό του τον υπερπροστατευτικό φροντιστή του Γουόλτερ, που δεν τον αφήνει ποτέ μόνο, και τη θαρραλέα, όρκα Ντάρια, που είναι δεινή μαχήτρια του «ορ-καράτε». Σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια ενηλικίωσης, ο Βίνσεντ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους φόβους του, και –πάνω απ’ όλα– να ανακαλύψει τη δική του φωνή. Γιατί μόνο αν ανακαλύψει το δικό του τραγούδι, θα μπορέσει να σώσει τους ωκεανούς… Διανομή από Rosebud.21. Διάρκεια: 91 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 18.50 καθημερινά "Iron Maiden: Burning Ambition" «Αν είσαι fan των Iron Maiden, είσαι μέλος μιας οικογένειας». Μουσικό ντοκιμαντέρ για το θρυλικό Βρετανικό χέβι μέταλ συγκρότημα των Iron Maiden με τα 50 & πλέον χρόνια μουσική ιστορία, σε σκηνοθεσία Μάλκολμ Βένβιλ. Το "Iron Maiden: Burning Ambition" (διάρκεια: 105 λεπτά) δεν είναι απλώς μια καταγραφή γεγονότων, αλλά μια βαθιά εξερεύνηση του φαινομένου που διαμόρφωσε την παγκόσμια heavy metal σκηνή. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και αποκλειστικές εικόνες από τα παρασκήνια, η ταινία παρουσιάζει την εξέλιξη της μπάντας από τα πρώτα της βήματα στο Λονδίνο μέχρι τις τεράστιες παγκόσμιες περιοδείες και τη δημιουργία ενός φανατικού κοινού σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση των Iron Maiden με τους θαυμαστές τους, καθώς το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει το πώς η μουσική τους ξεπέρασε τα όρια ενός απλού είδους και μετατράπηκε σε πολιτισμικό κίνημα. Στην ταινία εμφανίζονται τα μέλη της μπάντας, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες που επηρεάστηκαν από το έργο τους, όπως ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο Τομ Μορέλο, προσφέροντας μια πολυδιάστατη ματιά στην επιρροή του συγκροτήματος. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 21.10 καθημερινά "Mortal Kombat II" Aμερικανικής παραγωγής 2026, ταινία φαντασίας πολεμικών τεχνών, βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών που δημιούργησαν οι Ed Boon και John Tobias. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 116 λεπτά. Σκηνοθεσία: Simon McQuoid. Παίζουν οι ηθοποιοί: Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Taslim. Σενάριο: Jeremy Slater, Ed Boon, John Tobias. Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ Η νέα ταινία είναι σίκουελ του "Mortal Kombat" του 2021 που είχε κάνει εισπράξεις 85 εκατ. δολαρίων. Διανομή: Tanweer. Να προσθέσουμε πως το "Mortal Kombat II" της Warner Bros. ξεκίνησε στο εξωτερικό με εισπράξεις 65 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας έκοψε σε 55 αίθουσες πανελλαδικά, 8.564 εισιτήρια το πρώτο 4ήμερο προβολής του.

Αίθουσα 2 στις 20.20 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 19.00 και στις 21.40 "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι, Kόλμαν Ντομίνγκο, Μάιλς Τέλερ στο ρόλο του μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, κ.α. Το εξαιρετικά καλογυρισμένο «Michael» (υπέροχη η τελευταία σκηνή όπου τραγουδά σε συναυλία το "Bad") έχει φτάσει πανελλαδικά, τα 161.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "Michael" έχουν φτάσει τα 584,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 16.40 το σαββατοκύριακο "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" Γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της, η ταινία BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μια από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Διάρκεια: 114 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7/5/2026 Σκηνοθεσία & σενάριο: James Cameron, Billie Eilish. Εμφανίζονται οι: James Cameron, Billie Eilish, Finneas O'Connell. Διανομή από Feelgood. Η μουσική αυτή ταινία έκοψε στο ξεκίνημα της σε 45 αίθουσες πανελλαδικά, 4.648 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του flix.gr. Στο εξωτερικό το "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D" έκανε συμπαθητικό ξεκίνημα με πάνω από 20 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Αίθουσα 3 στις 19.30 και στις 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 20.50 καθημερινά "The Devil Wears Prada 2-Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30/4/2026. Σκηνοθεσία: David Frankel. Σενάριο: Aline Brosh McKenna. Παίζουν η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep, η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου, Anne Hathaway, η Emily Blunt, ο Stanley Tucci, και οι Tracie Thoms, Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Lady Gaga, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen, Caleb Hearon. Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Πρόκειται για σίκουελ-sequel του πολύ επιτυχημένου φιλμ του 2006 "The Devil Wears Prada" που είχε πάλι σκηνοθετήσει ο David Frankel & είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 326.7 εκατ. δολάρια. Η απίθανη Μέριλ Στριπ σε ένα ρόλο που βασίστηκε στην αρχισυντάκτρια της Αμερικάνικης Vogue, Anna Wintour, κέρδισε την Golden Globe - Χρυσή Σφαίρα α' γυναικείου ρόλου στην κατηγορία Musical ή Κωμωδία, ενώ προτάθηκε και για Όσκαρ, BAFTA Award, SAG, και βραβείο Critics' Choice. Η νέα ταινία έχει φτάσει σε 2 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας τα 150.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό έχει επίσης θριαμβεύσει με 435 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως μέχρι στιγμής.

Αίθουσα 8 στις 22.40 καθημερινά "Hokum" Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας ODDITY (Οντότητα),ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Damian Mc Carthy επιστρέφει με έναν νέο κινηματογραφικό… εφιάλτη. Από τους παραγωγούς του περσινού φιλμ τρόμου "Weapons" (για το οποίο κέρδισε Όσκαρ β' γυναικείου η Έιμι Μάντιγκαν) και με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο ΕΜΜΥ, Άνταμ Σκοτ (της σειράς "Severance"), το "Hokum" είναι ένα μεταφυσικό θρίλερ που διεκδικεί μία υψηλή θέση ανάμεσα στα καλύτερα του είδους. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 101 λεπτά Κατηγορία: Τρόμου. Σκηνοθεσία: Damian Mc Carthy Παίζουν οι ηθοποιοί: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot. Σενάριο: Damian Mc Carthy. Διανομή από Rosebud.21. H ταινία "Hokum" έχει ξεκινήσει καλά στη χώρα μας ενώ & στο εξωτερικό έχει φτάσιε μέχρι στιγμής τα 15,5 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Αίθουσα 2 στις 17.50 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 4 στις 18.30 μόνο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Αίθουσα 8 στις 20.00 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή "Top Gun" (επανέκδοση) Για τον εορτασμό της 40ης επετείου της εμβληματικής ταινίας Top Gun του 1986, ετοιμαστείτε να ξαναζήσετε την ταινία στη μεγάλη οθόνη με μια ειδική κινηματογραφική εκδήλωση διάρκειας μόνο μιας εβδομάδας που ξεκινήσει στις 14 Μαΐου. Για πρώτη φορά, το Top Gun επιστρέφει στους κινηματογράφους για μια πλήρως αναβαθμισμένη, δυναμική εμπειρία για μια νέα γενιά σινεφίλ και παλιών θαυμαστών. Μια ομάδα ελίτ πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού, γνωστή ως «Top Gun», που φοιτά στη Σχολή Όπλων Τακτικής, ωθεί τα αεροσκάφη της και ο ένας τον άλλον στα όρια, καθώς ανταγωνίζονται για να αναδειχθούν οι καλύτεροι των καλύτερων. Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί ως Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ στην εμβληματική υπερπαραγωγή του 1986 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 110 λεπτά Σκηνοθεσία: Tony Scott. Πλάι στον Τομ Κρουζ παίζουν η Kelly McGillis, ο Tom Skerritt, ο Anthony Edwards, ο αξέχαστος Val Kilmer, ο Tim Robbins, Rick Rossovich κ.α. Παραγωγοί: Don Simpson, Jerry Bruckheimer. Οι εισπράξεις της ταινίας πριν 40 χρόνια που πρωτοπαίχθηκε στα σινεμά, είχαν φτάσει τα 357 εκατ. δολάρια. Διανομή: Feelgood.

Αίθουσα 4 στις 18.10 Πέμπτη & Παρασκευή, Αίθουσα 8 στις 20.00 σαββατοκύριακο & Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη "Top Gun: Maverick" Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες αποστολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα τον επηρέαζε αρνητικά. Καθώς εκπαιδεύει μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για μια ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει τον Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ), γιο του μακαρίτη φίλου του Μάβερικ αλλά και τον αξιωματικό παρακολούθησης Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα «Ρούστερ» και «Γκους» αντίστοιχα. Αντιμετωπίζοντας ένα αβέβαιο μέλλον αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή που απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που θα επιλεχθούν για να τη ζήσουν. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 131 λεπτά. Κατηγορία: Περιπέτεια Ημερομηνία επανακυκλοφορίας: 13/5/2026. Σκηνοθεσία: Joseph Kosinski. Παίζουν οι ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Monica Barbaro, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller. Το φιλμ όταν πρωτοβγήκε το 2022 έκανε τεράστια επιτυχία φτάνοντας σε παγκόσμιες εισπράξεις το 1 δις, 496 εκατ. δολάρια. Διανομή από Feelgood. Το "Top Gun: Maverick" είχε προταθεί στα 95α βραβεία Όσκαρ, για 6 Όσκαρ ανάμεαα τους & για καλύτερη ταινία κερδίζοντας αυτό του καλύτερου Ήχου.

Αίθουσα 3 στις 17.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "The Sheep Detectives-Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ" Κωμωδία Αγγλο-ιρλανδικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Κάιλ Μπάλντα. Σε αυτό το πνευματώδες, νέου τύπου μυστήριο, ο Τζορτζ (o Αυστραλός σταρ Χιου Τζάκμαν) είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα πρόβατα μπορούν να είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα! Διάρκεια: 109 λεπτά Κατηγορία: Οικογενειακή Σκηνοθεσία: Kyle Balda. Ηθοποιοί: Hong Chau, Emma Thompson, Hugh Jackman, Νίκολας Μπράουν, Νίκολας Γκαλιτζίν, Μόλι Γκόρντον. Διανομή από Feelgood. Το σενάριο είναι του Κρεγκ Μάζιν, γνωστού από τις σειρές «The Last of Us» και «Chernobyl». Στο εξωτερικό το "The Sheep Detectives" ξεκίνησε με εισπράξεις 28,1 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας «Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ», έκοψαν σε 83 αίθουσες πανελλαδικά, 4.089 εισιτήρια το 4ήμερο 7 έως και 10 Μαΐου 2026.

Αίθουσα 6 στις 17.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 18.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 941,3 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 10 Μαΐου 2026, 156.849 εισιτήρια πανελλαδικά.