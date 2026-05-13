Τι συμβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο του Μπορντό - Οι πληροφορίες για την καραντίνα και τους επιβάτες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές, μετά το καθεστώς καραντίνας που επιβλήθηκε σε περισσότερους από 1.700 ανθρώπους σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο λιμάνι του Μπορντό, εξαιτίας υποψιών για μαζική γαστρεντερίτιδα.

Το πλοίο «Ambition» της εταιρείας Ambassador Cruise Line έφτασε το βράδυ της Τρίτης στο Μπορντό, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι του από τα νησιά Σέτλαντ της Σκωτίας στις 6 Μαΐου, με ενδιάμεσες στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Μπρεστ.

Κρουαζιερόπλοιο “Ambition”: Πόσα άτομα έχουν συμπτώματα

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, περίπου 50 επιβάτες παρουσίασαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε οξεία γαστρεντερική λοίμωξη, κυρίως εμετούς και διάρροια. Οι πρώτες έντονες εκδηλώσεις καταγράφηκαν στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στο Μπρεστ.

Όλοι οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα απομονώθηκαν άμεσα στις καμπίνες τους και παρακολουθούνται από τον γιατρό του πλοίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί νοσηλεία κάποιου από αυτούς.

Μετά τις εισηγήσεις των υγειονομικών υπηρεσιών, οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν προσωρινά την αποβίβαση επιβατών και πληρώματος και να περιορίσουν τις επαφές του πλοίου με το λιμάνι.

Στο πλοίο παραμένουν συνολικά 1.233 επιβάτες – κυρίως Βρετανοί και Ιρλανδοί – καθώς και 514 μέλη πληρώματος ινδικής καταγωγής.

Υπάρχει νεκρός;

Όπως έχει γίνει γνωστό, ένας επιβάτης, 92 ετών, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές ξεκαθαρίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη που να συνδέει τον θάνατό του με τη φερόμενη επιδημία γαστρεντερίτιδας.

Τα συμπτώματα του υπερήλικα επιβάτη, όπως εμετός και διάρροια, κορυφώθηκαν στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο ήταν στη Βρέστη.

Ο επιβάτης του πλοίου, πέθανε πριν φτάσει το πλοίο στο λιμάνι της Βρέστης.

Το περιστατικό συνδέεται με τον χανταϊό;

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω των πρόσφατων περιστατικών χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο MV Hondius, ωστόσο οι Αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης μεταξύ αυτής της επιδημίας στο κρουαζιερόπλοιο και των κρουσμάτων χανταΐού που εντοπίστηκαν στο πλοίο MV Hondius», δήλωσε η νομαρχία. «Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον ακριβή παθογόνο οργανισμό που προκαλεί την επιδημία. Έτσι, θα αξιολογηθούν οι κίνδυνοι μετάδοσης και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Πάντως, όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές, από τις πρώτες αναλύσεις που έγιναν φαίνεται πως αποκλείστηκε και η παρουσία του νοροϊού (που προκαλεί γαστρεντερίτιδα). Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα τρόφιμα.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων;

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο πλοίο με ελικόπτερο προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση, ενώ σήμερα ειδική ομάδα λοιμωξιολόγων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό επιβιβάστηκε στο «Ambition» για τη λήψη δειγμάτων.

Τα δείγματα εξετάζονται ήδη στο εργαστήριο ιολογίας του νοσοκομείου, με τις Αρχές να περιμένουν τα αποτελέσματα για να αποφασιστεί εάν το κρουαζιερόπλοιο θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Φερόλ της Ισπανίας ή θα παραμείνει σε περιορισμό.

Έχει υπάρξει παρόμοιο περιστατικό το τελευταίο διάστημα;

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη έξαρση γαστρεντερίτιδας στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess στην Καραϊβική, όπου περισσότεροι από 160 άνθρωποι – επιβάτες και μέλη πληρώματος – είχαν εμφανίσει συμπτώματα όπως διάρροια και εμετούς, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).