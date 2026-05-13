Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 16-5-2026

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π "Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 16-5-2026.

Πιο συγκεκριμένα, η αιμοδοσία θα γίνει στο Γυμναστήριο WOD- BOX το Σάββατο 16/5/2026 (17.30 - 21.30).

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωρ. Παπανδρέου 91, Πάτρα.

Αγαπητοί αιμοδότες σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν μεγάλες, στρέφουμε το βλέμμα σε ότι δίνει πραγματική αξία, την φροντίδα και την στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας.

Δίνουμε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής, κάνουμε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».