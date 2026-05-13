Η Άγκυρα «κλειδώνει» τη «Γαλάζια Πατρίδα» και ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα

Νόμο του κράτος θέλει να κάνει η Τουρκία τις διεκδικήσεις της για τη «Γαλάζια Πατρίδα», κλιμακώνοντας την ένταση στο Αιγαίο.

Σύμφωνα μάλιστα με διαρροές από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική Βουλή μέσα στον Ιούνιο, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του AKP, οι εργασίες για το νομοσχέδιο «Νόμος περί Τουρκικών Θαλάσσιων Ζωνών» έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και ενδέχεται να υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τη θρησκευτική εορτή Kurban Bayram που διαρκεί από 27 Μαΐου έως 30 Μαΐου.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του OPEN Μαρία Ζαχαράκη μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού», «οι Έλληνες δεν θα μπορούν ούτε να κουνηθούν αν δεν πάρουν την άδεια της Τουρκίας. Αυτό θα προβλέπει ο νόμος».

Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχαράκη, στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» θα υπάρχει το casus belli. «Αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο, τότε για την Τουρκία θα είναι αιτία πολέμου. Ο νόμος θα δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο ο οποίος θα μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας εκεί που κρίνει απαραίτητο, πάνω από τα 6 μίλια. Θα είναι κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο πάνω από 6 μίλια, δεν νομίζουμε να υπάρχει κάποια κίνηση προς το Αιγαίο» επισήμανε η ανταποκρίτρια του OPEN, προσθέτοντας ότι «η Γαλάζια Πατρίδα» για την Τουρκία είναι όπου μπορεί να φτάσει ένα τουρκικό πλοίο.

Από την πλευρά της η Άγκυρα επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο δεν αποσκοπεί στο να δημιουργήσει εντάσεις με την Ελλάδα.

«Ισχύει πλήρως το casus belli»

Ο Γιουτζέλ Ατζέρ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Dehukam, του κέντρου κατάρτισε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας, περιέγραψε τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο:

«Ο νόμος αυτός, παρέχει στον πρόεδρό μας την εξουσία να κηρύξει ευρύτερα χωρικά ύδατα σε περιοχές όπου απαιτείται η εφαρμογή χωρικών υδάτων ευρύτερων των 6 μιλίων, πέραν των 6 μιλίων, ιδίως βάσει των αρχών της ευθυδικίας και της ανάγκης προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας. Ωστόσο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτή η ύπαρξη χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων στο Αιγαίο, ενώ εξακολουθεί να ισχύει πλήρως η απόφαση (σ.σ. casus belli) που έλαβε το 1995 το Κοινοβούλιό μας, το ιερό Κοινοβούλιό μας, με την οποία παραχωρήθηκαν στην κυβέρνηση όλες οι απαραίτητες εξουσίες για την αποτροπή τέτοιων τετελεσμένων».

Όπως ισχυρίστηκε, «ο βασικός σκοπός της κατάρτισης αυτού του νομοσχεδίου, δεν είναι σίγουρα να προκληθεί ένα νέο πρόβλημα με την Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Τα τελευταία τρία χρόνια καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ενίσχυση των σχέσεων με την Ελλάδα και την επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο μέσω του διαλόγου. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί και δεν πρέπει αν συμβεί καμία ένταση. Η Ελλάδα γνωρίζει ήδη τη στάση της Τουρκίας. Στο Ιόνιο Πέλαγος, στην πλευρά της Ιταλίας έχει ήδη κηρύξει (η Ελλάδα) τα 12 μίλια, αλλά στο Αιγαίο δεν το έκαναν λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας. Δεν πρέπει να το κάνουν, στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων συμφερόντων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Υποθέτω ότι μετά από αυτόν τον νόμο, η Ελλάδα δεν πρέπει να υιοθετήσει διαφορετική στάση απέναντι στην Τουρκία και ότι δεν θα το κάνει».

Μαρινάκης: Το νομοσχέδιο δεν έχει καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για τη θέση της Ελλάδα στο ενδεχόμενο να ψηφιστεί από το τουρκικό Κοινοβούλιο το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», τόνισε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει καμία αξία και ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση.

«Περιμένουμε καταρχάς, ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Είναι μία ενέργεια από ένα Κοινοβούλιο εσωτερικά, τέλος πάντων, από μία χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας» σημείωσε μιλώντας στο ΣΚΑΙ 100,3 και συμπλήρωσε:

«Να θυμίσω ότι το Δίκαιο της Θάλασσας η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, για να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα και με επιχειρήματα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, προχώρησε στην κατοχύρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Μπορεί για κάποιους να μη λέει κάτι αυτό, αλλά είναι μία τομή γιατί με αυτόν τον τρόπο, με τη σφραγίδα της Ευρώπης, κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας όπως και όλες οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες, η παρουσία της Chevron, της ExxonMobil... Άρα είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική μας, η οποία είναι μια πολιτική που μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα».