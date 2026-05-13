Τζέιν Φόντα: Μία επιστροφή γεμάτη λάμψη στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ των Καννών

Η θρυλική Αμερικανίδα σταρ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Τζέιν Φόντα (Jane Fonda) πραγματοποίησε μία λαμπερή εμφάνιση αντάξια του θρύλου της, στην πρεμιέρα του φετινού, 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Απαστράπτουσα, πόζαρε στο κόκκινο χαλί δίπλα στη Ντέμι Μουρ (Demi Moore) που είναι μέλος της κριτικής επιτροπής, φορώντας μία custom μάξι δημιουργία Gucci με μακριά μανίκια, κεντημένη εξ' ολοκλήρου με μαύρες παγιέτες.

Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τη συλλογή Pomellato High Jewelry, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε ένα μοναδικό περιδέραιο, ενώ τα γκρίζα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς με πλούσιο όγκο.

Λίγο αργότερα, η 88χρονη βραβευμένη με Όσκαρ σταρ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την 60χρονη Κινέζα ηθοποιό Γκονγκ Λι (Gong Li) για να κηρύξουν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Τζέιν Φόντα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Τεντ Τέρνερ (Ted Turner) στις 6 Μαΐου 2026 σε ηλικία 87 ετών.

Η Τζέιν Φόντα υπήρξε η τρίτη σύζυγος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, ιδρυτή του CNN, με τον οποίο ήταν παντρεμένη την περίοδο από το 1991 έως το 2001.

Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χώρισαν επίσημα πριν από δύο δεκαετίες, η λαμπερή και αγέραστη ηθοποιός διατήρησε μία βαθιά τρυφερότητα για τη σχέση τους, αποκαλώντας τον συχνά ως τον «αγαπημένο πρώην σύζυγό της».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ