Καιρός: Έρχεται ανοιξιάτικη αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για περίοδο αυξημένης αστάθειας, με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Το βασικό χαρακτηριστικό του επόμενου διαστήματος θα είναι ένα επαναλαμβανόμενο καιρικό μοτίβο: σχετικά ήπιος καιρός τις πρωινές ώρες και ανάπτυξη νεφώσεων και φαινομένων από το μεσημέρι και μετά, με κατά τόπους ένταση.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά η αστάθεια αποτελεί «μία καιρική “κανονικότητα” του Μαΐου». Αναλυτικά, ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι «τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά». Εξηγεί ότι «την Παρασκευή η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ το πρωί και το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά. Το Σάββατο οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΑΣΤΑΘΕΙΑ - ΜΙΑ ΚΑΙΡΙΚΗ"ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ <br>Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και… <a href="https://t.co/D1NwStfkZN">pic.twitter.com/D1NwStfkZN</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2054508993372910023?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>