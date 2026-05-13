Καιρός: Έρχεται ανοιξιάτικη αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες

Η ανάρτηση Κολυδά
Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για περίοδο αυξημένης αστάθειας, με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.
Το βασικό χαρακτηριστικό του επόμενου διαστήματος θα είναι ένα επαναλαμβανόμενο καιρικό μοτίβο: σχετικά ήπιος καιρός τις πρωινές ώρες και ανάπτυξη νεφώσεων και φαινομένων από το μεσημέρι και μετά, με κατά τόπους ένταση.
Η ανάρτηση Κολυδά
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά η αστάθεια αποτελεί «μία καιρική “κανονικότητα” του Μαΐου».
Αναλυτικά, ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι «τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά».
Εξηγεί ότι «την Παρασκευή η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ το πρωί και το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά. Το Σάββατο οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια».
Κλέαρχος Μαρουσάκης: “Δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες”
Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει επίσης λόγο για αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη ενώ επισημαίνει ότι η χώρα μπαίνει σε ένα δεκαήμερο με έντονη αστάθεια.
Όπως αναφέρει, η σύγκρουση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια με θερμότερες ανοιξιάτικες μάζες θα δημιουργήσει συνθήκες για εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.
Πιο ευάλωτες περιοχές στα φαινόμενα αναμένονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα, αν και κατά κανόνα μικρής διάρκειας, τοπικά μπορεί να είναι έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται ψυχρή εισβολή, με τον υδράργυρο να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026
Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στιις περισσότερες περιοχές.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026
Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, με βελτίωση στις περισσότερες περιοχές το βράδυ.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026
Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.
Από τη Μυρτώ στις 17χρονες: η κοινωνία που επιλέγει τι αξίζει να "πονάει"- Η ηθική του αλγόριθου
Πάτρα: Σοβαρός κίνδυνος για μαθητές και πεζούς από ετοιμόρροπο κτίριο δίπλα σε σχολεία- ΦΩΤΟ
Πάτρα: Ξεκινούν οι εργασίες στην Πλαζ- «Έτοιμη στα τέλη της επόμενης εβδομάδας»- Χαλίκι από Κανελλοπούλου έως κολυμβητήριο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr