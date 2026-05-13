Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 14-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΗΛΙΑ ΕΥΑΓ.
ΝΙΚΟΛΕΣΗ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Πέμπτη 14-5-2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΧΙΛ. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ 82
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΝΝΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΛΥΔΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & παππού
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟ
ΕΤΩΝ: 89
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 14-5-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου {Παπαθωμά} στα Ζαρουχλέϊκα Πατρών. {Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.}.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Πλατανίτσας Καλαβρύτων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Ειρήνη, Βαρβάρα, Βασιλική
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΠΑΝ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΜΟΣΧΟΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΔΗΜ.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΑΦΗ-ΜΕΝΕΓΗ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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