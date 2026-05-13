Συνάντηση Τραμπ - Σι: Ατζέντα με "κόκκινες γραμμές"

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα όπου θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Στις επαφές των δύο ηγετών αναμένεται να τεθεί επί τάπητος ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το καθεστώς της Ταϊβάν, όπως μετέδωσαν κινεζικά ΜΜΕ και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα, μετά την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2017.

ΗΠΑ και Κίνα αναμένεται αυτή την εβδομάδα να συγκλίνουν προς τη δημιουργία ενός μηχανισμού «ελεγχόμενου εμπορίου» για αγαθά αξίας 60 δισ. δολαρίων, στα οποία θα μπορούσαν να μειωθούν οι δασμοί και να επιτραπούν οι αμοιβαίες εμπορικές συναλλαγές χωρίς να παραβιάζονται οι «κόκκινες γραμμές», όπως αυτές ορίζονται από κάθε κυβέρνηση για λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Τέσσερα πρόσωπα με γνώση της ατζέντας της κυβέρνησης Τραμπ που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, δήλωσαν ότι αναμένουν τη θέσπιση ενός πλαισίου αμοιβαίας μείωσης εμπορικών «φραγμών», ύψους 30 δισ. δολαρίων ανά πλευρά.

Καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αυξήσουν τις εξαγωγές ενεργειακών και αγροτικών προϊόντων προς την Κίνα, οι δασμοί που έχει επιβάλει το Πεκίνο στις συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών θεωρούνται ένα πιθανό πεδίο διαπραγμάτευσης.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να επαναφέρουν την εξαίρεση από τους δασμούς για 2.200 αγαθά και προϊόντα από την Κίνα. Κάτι αντίστοιχο είχε εγκριθεί κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Τραμπ παρέτεινε για έναν ακόμη χρόνο τις προσωρινές εξαιρέσεις δασμών για συστήματα παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και για 164 κατηγορίες βιομηχανικών και ιατρικών προϊόντων – από ηλεκτροκινητήρες έως πιεσόμετρα. Ορισμένες από αυτές τις εξαιρέσεις ενδέχεται να καταστούν μόνιμες.

Επιτροπή Επενδύσεων

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συζητήσουν την ιδέα μιας Επιτροπής Επενδύσεων (Board of Investment), η οποία θα αφορά επενδυτικά ζητήματα.

Αμερικανοί βουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι των κλάδων της αυτοκινητοβιομηχανίας, του χάλυβα και της τεχνολογίας, έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα άνοιγε τον δρόμο για κινεζικές επενδύσεις στον αμερικανικό τομέα οχημάτων, καθώς εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε τον πυρήνα της αμερικανικής μεταποίησης.