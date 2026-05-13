Πανικός σε πτήση για Ηράκλειο: Επιβάτης επιτέθηκε στη σύζυγό του και συνελήφθη

Στη σύλληψη του 39χρονου αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, προχώρησαν οι Αρχές του Τμήματος Αστυνομίας Αερολιμένα στον απόηχο της αναστάτωσης που επικράτησε, χθες Τρίτη (12/5) εν ώρα πτήσης με προορισμό το Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο 39χρονος Βρετανός φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο 39χρονος άνδρας συνελήφθη

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε ενώ ο άνδρας ταξίδευε μαζί με τη 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους από το Λιντς της Αγγλίας προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Κατά τη διάρκεια της πτήσης, και ενώ είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ, ο 39χρονος φέρεται να έγινε επιθετικός και να απευθυνόταν με απειλητικό τρόπο προς τη γυναίκα του, μπροστά μάλιστα στο παιδί τους.

Το πλήρωμα διαχειρίστηκε την κατάσταση μέχρι την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομίας Αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου.

