Περιστέρι: Έξι παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες - Συνελήφθησαν οι γονείς

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Περιστέρι, όπου έξι ανήλικα παιδιά, ηλικίας 3-11 ετών, φέρεται να ζούσαν σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο για την υγεία περιβάλλον.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Οι Αρχές πήγαν στην οικεία έπειτα από καταγγελία

Ειδικότερα, ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε από πολίτη στην Αστυνομία, άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας επί της οδού Κηπουπόλεως στο Περιστέρι, χθες το βράδυ (12/5) και διαπίστωσαν και οι ίδιοι πως τα έξι ανήλικα παιδιά της οικογένειας, 3-11 ετών, ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες και σε ένα ρυπαρό και επικίνδυνο για την υγεία τους περιβάλλον.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους ημεδαπούς γονείς ηλικίας 37 και 33 ετών αντίστοιχα, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για προστατευτική φύλαξη, αφού ενημερώθηκαν και οι κοινωνικές υπηρεσίες.