Πάτρα: Συναυλία με τίτλο Εαρινά Ηχοχρώματα την Κυριακή 17-5 στο Royal

Συναυλία υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών με σύνολα του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος όπως το Χορωδιακό σχήμα BelCantes, θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Royal (παλαιό Πτωχοκομείο) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 με ώρα έναρξης: 20:15.

Στην μουσική εκδήλωση με τίτλο Εαρινά Ηχοχρώματα, συμμετέχουν όπως προείπαμε, τα μουσικά σύνολα του Ιερού Ναού Εγλυκάδας Πατρών, καθώς και η Λαϊκή Ορχήστρα "ΠΑΤΡ-ΩΝ", συμβάλλοντας σε μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη μουσική εμπειρία.

Παίρνουν μέρος οι:

Belles,

BelCantes Δωματίου,

BelCantes,

Μελωδικός Δίαυλος,

Λαϊκή Ορχήστρα "ΠΑΤΡ-ΩΝ".

Τραγουδούν οι σολίστες Δημήτρης Δημόπουλος, Χρυσάνθη Παναγιωτακοπούλου.

Α’ Μέρος

Χορωδιακές συνθέσεις με τη συνοδεία:

Πιάνο: Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

Βιολί: Γκιώνη Έβης.

Διδασκαλία & Διεύθυνση Χορωδιών: Έλενα Δρουκοπούλου.

Β’ Μέρος

Διαχρονικές συνθέσεις με πρωταγωνιστή το μπουζούκι από τον "Μουσικό δίαυλο" και την Λαϊκή Ορχήστρα "ΠΑΤΡ-ΩΝ".

Ερμηνεύουν οι:

Δημόπουλος Δημήτρης και

Παναγιωτακοπούλου Χρυσάνθη.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Πιάνο: Ηλίας Ησαΐας

Κιθάρα: Κωστής Σταύρος

Μπάσο: Παγκόπουλος Κώστας

Κρουστά: Χατζημικές Άκης.

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Ενορχήστρωση: Παρίσης Παντελής.

Η συναυλία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών.

Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό.

Σας περιμένουμε για μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα, αναφέρει η σχετική πρόσκληση που εστάλη από τον εφημέριο του ανού, π. Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο.