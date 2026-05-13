Ο ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος στην Πάτρα

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο "Ο Μηχανιστικός Άνθρωπος, Σιωπές της ψυχής – Ρωγμές του σώματος" του γνωστού ψυχίατρου, συγγραφέα Σάββα Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 στις 19:30 στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας.

Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε τη 1η Δεκεμβρίου 2025, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, και μιλά για τη στενή σχέση ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση που διοργανώνουν οι εκδόσεις Παπαδόπουλος & το βιβλιοπωλείο Γωνιά του Βιβλίου της οικογένειας Παπαχρίστου, οι εξής:

Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών,

Αθηνά Χριστοπούλου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια της Ογκολογικής Μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,

Αγγελική Στεφανάκη, Πρόεδρος Συλλόγου ΓΚΜ «Άλμα Ζωής» Νομού Αχαΐας

και ο ίδιος ο συγγραφέας Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, ο οποίος να σημειώσουμε πως έχει ξαναέρθει στην Πάτρα μετά από πρόσκληση της "Γωνιάς του βιβλίου" πριν από 2 χρόνια, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 στην αίθουσα της Φιλαρμονικής εταιρείας Ωδείο Πατρών όπου είχε παρουσιαστεί το βιβλίο του με τίτλο ''Εμείς και η Ψυχή μας''(εκδόσεις Παπαδόπουλος).

Επιμέλεια εκδήλωσης: Ζέτα Ζάχου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ομιλητές θα αναδείξουν τις βασικές ιδέες του βιβλίου, εστιάζοντας στη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ψυχική εμπειρία και το σώμα. Μέσα από τη συζήτηση θα φωτιστούν ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα εκφράζει όσα συχνά μένουν ανείπωτα.

Ο Σάββας Σαββόπουλος θα μοιραστεί χαρακτηριστικά περιστατικά από την πολυετή κλινική του εμπειρία, προσφέροντας μια ζωντανή και άμεση προσέγγιση των θεμάτων του βιβλίου. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις θα αναδειχθεί πώς οι εσωτερικές διεργασίες αποτυπώνονται στο σώμα και πώς η κατανόησή τους μπορεί να ανοίξει δρόμους ουσιαστικής επικοινωνίας και αυτογνωσίας.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια βραδιά ουσιαστικού προβληματισμού και ζωντανού διαλόγου με το κοινό.

Ένα βιβλίο για τη μεταμόρφωση του πόνου σε θεραπευτική επίγνωση, μέσα από την επανορθωτική διαδικασία του ψυχοσώματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο "Ο Μηχανιστικός Άνθρωπος":

Η Ψυχοσωματική, μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του 20ού αιώνα, ερευνά τη βαθιά σύνδεση ψυχής και σώματος. Όταν το παιδικό τραύμα παγώνει τα συναισθήματα, ο άνθρωπος υιοθετεί έναν μηχανιστικό τρόπο ζωής, αποκομμένος από την εσωτερική του αλήθεια. Τότε, το σώμα γίνεται η μόνη φωνή που απομένει — νοσεί για να θυμίσει πως, μέσα από την οδύνη, η ψυχή παραμένει ζωντανή. Η ασθένεια μετατρέπεται σε ευκαιρία αυτογνωσίας, μια εσωτερική αφύπνιση που οδηγεί στην επανασύνδεση με τον αληθινό μας εαυτό.

Λίγα λόγια για τoν συγγραφέα:

Ο Σάββας Σαββόπουλος είναι ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας και μέλος του Ινστιτούτου Ψυχοσωματικής των Παρισίων. Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, όπου και εργάστηκε για έντεκα χρόνια στα εκεί πανεπιστημιακά ψυχιατρικά ιδρύματα. Έχει πολύχρονο κλινικό και ερευνητικό έργο σε διάφορα πεδία της Ψυχιατρικής, της Ψυχανάλυσης και της Ψυχοσωματικής. Έχει γράψει άρθρα και βιβλία που δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα πιο γνωστά του βιβλία είναι: Η Θεοφαγία – Πρωτογενής και Μεταφορική Στοματικότητα (εκδόσεις Εστία), που συνέγραψε με τον Νίκο Νικολαΐδη, Επτά παραμύθια Ζωής – Είναι η Νόσος ένα Αμετάφραστο Μήνυμα; (εκδόσεις Αρμός), καρπός της εργασίας του με καρκινοπαθείς, το Εμείς και η Ψυχή μας – Όλα όσα θα θέλατε να ρωτήσετε έναν ψυχίατρο-ψυχαναλυτή – Μία συζήτηση με τον Κώστα Γιαννακίδη και το Σώμα από Ουρανό, Ψυχή από Χώμα – Η Δημιουργία του Ψυχοσωματικού Ανθρώπου (εκδόσεις Παπαδόπουλος).

