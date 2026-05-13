Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 30χρονος που παρέσυρε τη σύζυγό του με το αυτοκίνητο

Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του δήμου Μαλεβιζίου, αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας.

Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Ο 30χρονος επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή πολύτεκνη μητέρα βρέθηκε στο οδόστρωμα.

“Το μόνο που ζητάει, παρακαλεί, εύχεται και θέλει είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος και πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή, στην αλήθεια του, η οποία είναι ότι όταν κληθεί και καταθέσει για το επίδικο συμβάν η παθούσα, θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια”, ανέφερε ο συνήγορός του, Γιάννης Βέρρας.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και στενά συγγενικά πρόσωπα της 28χρονης τα οποία είχαν εχθρική στάση απέναντι στον 30χρονο. ” Τα μέλη της οικογένειας θέλουν δικαίωσης, θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια και δικαίως νιώθουν εκνευρισμό δεδομένου ότι λίγο έλειψε να χάσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο”, επισήμανε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης.

Επανέλαβε ότι τα ευρήματα δείχνουν στην κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας και τόνισε ότι “η κατάσταση της υγείας της παθούσας είναι σταθερή δεν είναι όμως ακόμα σε θέση να καταθέσει. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες”, πρόσθεσε.