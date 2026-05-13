Ληστές της Τιθορέας: Νέα βίντεο από «χτυπήματα» των «8» - Το ένα από την Αχαΐα

Το ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας τους δείχνει ενώ πραγματοποιούν ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του Παπάγου το 2023.

Δύο νέα βίντεο από τη δράση των ληστών της Τιθορέας έρχονται στο φως μετά τη σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ. των 8 μελών της συμμορίας.

Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της:

Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ,

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση ,

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) .

Επίσης πλημμελήματα όπως:

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

βία κατά υπαλλήλων,

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Πώς δρούσε η συμμορία των «8» που «άδειασε» την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Η οργάνωση, που διέθετε επαγγελματική δομή και βαρύ οπλισμό, είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και καιρό, αναφέρει το enikos.gr, ωστόσο η ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την εγκληματική τους πορεία.

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συστηματική δράση, κυρίως σε ένοπλες ληστείες τραπεζών, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, και το πεδίο δράσης της δεν περιοριζόταν στην Αττική, αλλά επεκτεινόταν σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει τουλάχιστον δέκα ληστείες σε υποκαταστήματα στις περιοχές του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας και της Νέας Ιωνίας εντός Αττικής. Παράλληλα, «χτύπησαν» στην Αιγείρα Αχαΐας και στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που αποδεικνύει την επιχειρησιακή δυνατότητά τους να δρουν σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.

Η εγκληματική τους δραστηριότητα συμπληρωνόταν από συστηματικές κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ενώ παράλληλα εμπλέκονταν σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ, σε επαρχιακές περιοχές, καθώς και σε πλαστογραφίες.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα, καθώς κάθε τους «χτύπημα» βασιζόταν σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό: Πριν από κάθε ενέργεια, τα μέλη προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και συστηματική παρακολούθηση των στόχων τους, ώστε να γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια του χώρου.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα στα οποία τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να παραπλανούν τις διωκτικές Αρχές. Με στόχο να σβήνουν τα ίχνη τους, εφάρμοζαν τη μέθοδο της εναλλαγής οχημάτων διαφυγής κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής τους από το σημείο της ληστείας.

Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν επίσης συστηματικά διάφορα μέσα μεταμφίεσης, διασφαλίζοντας ότι η ταυτότητά τους δεν θα γινόταν αντιληπτή από αυτόπτες μάρτυρες ή κάμερες ασφαλείας.