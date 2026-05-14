Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Η νέα έρευνα της Randstad για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού (ΗR) και στους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποτυπώνει μια αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων. Καταρχάς επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Από τις τελευταίες δημοσιευμένες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-EΦΚΑ (Ιούνιος 2025), προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω των 10 ατόμων, είναι μόλις 854 ευρώ, για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Στην έρευνα της Randstad, συμμετέχουν κυρίως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία στις τέσσερις έχει πολυεθνική παρουσία. Το 63% απασχολούν από 50 άτομα και πάνω, ενώ το 42% έχουν από 100 ως και πάνω από 1.000 άτομα. Οι οργανισμοί που απασχολούν πάνω από 500 άτομα αποτελούν το 10% του δείγματος.

Πηγή: έρευνα Randstad Greece, τάσεις στο HR και τους μισθούς 2026

Το εύρος των μισθών

Με δεδομένη τη σύνθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο μηνιαίος μικτός μισθός για έναν εργαζόμενο με 3-5 χρόνια εμπειρίας, ξεκινάει από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Το 36% όσων έχουν τρία ως πέντε χρόνια εμπειρίας, πληρώνεται από 1.600 ως 2.200 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους έχουν 5 ως 10 χρόνια εμπειρίας, ο μισθός ξεκινάει από τα 2.200 ευρώ, ενώ ο ένας στους τέσσερις πληρώνεται πάνω από 3.000 ευρώ. Πρόκειται για μισθούς που δεν τους βλέπουν ούτε με το κυάλι οι εργαζόμενοι των μικρών επιχειρήσεων, από 1 ως 10 άτομα, που αποτελούν σχεδόν το 90% του συνόλου. Όσο όμως αλλάζει η παραγωγική δομή της ελληνικής οικονομίας, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική απασχόληση. Πλέον το 50% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, απασχολούνται σε επιχειρήσεις από 50 άτομα και πάνω. Ποιοι κλάδοι εκπροσωπούνται στην έρευνα

Η έρευνα για το ΗR και τους μισθούς, πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με 861 ηγετικά στελέχη από επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων. Από αυτές το 19% δραστηριοποιείται στη βιομηχανία και την παραγωγή, το 15 στο ΙΤ/τεχνολογία, το 15% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και το 9% στις υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης. Τα οικονομικά-ασφαλιστικός τομέας, οι κατασκευές, η φαρμακοβιομηχανία και η ενέργεια-περιβάλλον, αποτελούν σχεδόν το 20% του δείγματος. Πρόκειται δηλαδή για μια ακτινογραφία της επιχειρηματικότητας της «πρώτης ταχύτητας» και όχι του συνόλου των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξίζουν προσοχής, καθώς δείχνουν μια εργασιακή και μισθολογική εικόνα, αισθητά καλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο. Το ερώτημα είναι αν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να φτάσουν σε ανάλογα επίπεδα ή αν είναι καταδικασμένες να μαραζώσουν ή να απορροφηθούν από τον ανταγωνισμό.

Οι βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του 2026

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η πλειονότητα των στελεχών των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για το 2026, με το 64% να αναμένει αύξηση όγκου πωλήσεων. Ωστόσο οι θετικές προσδοκίες είναι σαφώς πιο περιορισμένες από το 2025, σε ό,τι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Για τη μία στις δύο επιχειρήσεις (52%), το συνολικό κόστος απασχόλησης είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το τρέχον έτος. Για το 43% το βασικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικότητας, αναζητώντας νέους τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικότητας χωρίς όμως μια δυσανάλογη αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

Οι πιο περιζήτητοι ρόλοι εργασίας

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν ποιους 5 ρόλους εργασίας θεωρούν πιο περιζήτητους στον κλάδο τους για το 2026. Ο πιο περιζήτητος ρόλος εργασίας είναι οι μηχανικοί, συγκεντρώνοντας το 64% των απαντήσεων. Ακολουθούν η διαχείριση παραγωγής (operations) – εφοδιαστική αλυσίδα με 29% των απαντήσεων. Οι αναλυτές δεδομένων και οι επαγγελματίες ΑΙ κατοχυρώνουν τη θέση τους στην πρώτη πεντάδα, με το 27% και 25% των ερωτηθέντων να τους τοποθετούν στην κορυφή. Οι πωλήσεις συγκεντρώνουν επίσης το 25% των απαντήσεων. Οι εργασιακοί ρόλοι με τη χαμηλότερη ζήτηση είναι η έρευνα και η εκπαίδευση με μόλις 2%, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα νομικά-διαχείριση κινδύνου και συμμόρφωση με 3%.

πηγή: Randstad Eλλάδας – HR Trends + Mισθοί 2026