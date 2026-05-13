Ο Στρατής Λιαρέλλης αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 30 χρόνια

Έπειτα από μία μακρά πορεία στον χώρο των media, ο Στρατής Λιαρέλλης ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον Όμιλο ANTENNA, κλείνοντας έναν κύκλο σχεδόν τριών δεκαετιών στο κανάλι.

Ο επί σειρά ετών Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης αποτέλεσε ένα από τα πιο κομβικά στελέχη του Ομίλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στη δημοσιογραφική όσο και στη διοικητική εξέλιξη του ΑΝΤ1, σε μία περίοδο μεγάλων αλλαγών για την τηλεοπτική αγορά.

Από πολιτικός συντάκτης στα κορυφαία διοικητικά πόστα

Η πορεία του Στρατή Λιαρέλλη στον ΑΝΤ1 ξεκίνησε το 1990, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό του σταθμού ως πολιτικός συντάκτης. Στα χρόνια που ακολούθησαν ανέλαβε διαδοχικά υψηλόβαθμες θέσεις, μεταξύ των οποίων τη διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τη Γενική Διεύθυνση του σταθμού αλλά και τη θέση του Managing Director του Antenna Group Greece.

Από το 2019 βρισκόταν στη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Διοίκησης, έχοντας ενεργό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη και τον συνολικό σχεδιασμό του Ομίλου.

Η ανακοίνωση του Ομίλου ANTENNA

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο Όμιλος ANTENNA ευχαρίστησε τον Στρατή Λιαρέλλη για τη μακρόχρονη προσφορά του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με στρατηγική σκέψη, αποτελεσματικότητα και ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν ισχυροί, παρά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Το μήνυμα του Στρατή Λιαρέλλη

Ο ίδιος, μέσα από δήλωσή του, έκανε λόγο για έναν δημιουργικό κύκλο γεμάτο σημαντικές εμπειρίες, ευχαριστώντας προσωπικά τον Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως ανέφερε, αποχωρεί με εκτίμηση για όσα πέτυχαν μαζί, τονίζοντας πως οι σχέσεις του με τον Όμιλο δεν διακόπτονται αλλά «μπαίνουν σε διαφορετική ρότα», εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να κατακτά νέες κορυφές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.