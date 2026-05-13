Πανεπιστήμιο Πατρών: "Το Panathēnea Festival 2026 επιστρέφει - Επωφεληθείτε από τα προνόμια του Ecosystem Partnership"

Το αυθεντικό startup festival επιστρέφει και το Πανεπιστήμιο Πατρών ως Ecosystem Partner εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια συμμετοχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο και συνεχίζει:



Η σύγχρονη αναβίωση της αρχαίας γιορτής της καινοτομίας, το Panathēnea, επιστρέφει στις 27–29 Μαΐου 2026. Το φεστιβάλ αναμένεται να συγκεντρώσει 10.000 ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτές και δημιουργούς στην πόλη όπου οι ιδέες ανέκαθεν πρωταγωνιστούσαν, συνδυάζοντας τους κόσμους της τεχνολογίας, των startups και των τεχνών.

Στο Panathēnea θα συμμετέχουν ιδρυτές εταιρειών-κολοσσών (decacorns & unicorns) όπως ο Mati (ElevenLabs), ο Markus (Bolt), η Shuo (Deel) και ο Αναστάσης (Runway). Μαζί τους, κορυφαία ονόματα της επενδυτικής σκηνής όπως ο Neil Rimer (Index Ventures), η Roxanne Varza (Station F), ο George Robson (Sequoia), ο Ben Blume (Atomico), συνεργάτες από τα Balderton, Accel και Visionaries Club, καθώς και στελέχη από τις NVIDIA, OpenAI, Microsoft και Google. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης περιεχόμενο αφιερωμένο σε καλλιτέχνες και δημιουργούς που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κουλτούρα.

Τι να περιμένετε:

• 80+ side events σε όλη την πόλη σε τομείς όπως: AI, Defence, ClimateTech, Deeptech, Life Sciences κ.ά.

• 1:1 συναντήσεις και μια μοναδική εμπειρία στην ανοιξιάτικη Αθήνα με στόχο τη δικτύωση και τη δημιουργία του "επόμενου μεγάλου βήματος".

Προνόμια για τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών

-Δωρεάν Εισιτήρια (Περιορισμένος Αριθμός): Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως Ecosystem Partner εξασφάλισε 35 δωρεάν εισιτήρια αποκλειστικά για τα μέλη του (φοιτητές, ερευνητές, προσωπικό). Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.



Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ έως και τις 17 Μαΐου: https://forms.gle/o7qGhASQQjvAsd9c6

-Έκπτωση 20% για όλους: Εάν δεν προλάβετε τα δωρεάν εισιτήρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό "UOPEP26" στο πεδίο "Enter the code" (πάνω δεξιά στον σύνδεσμο αγοράς) για επιπλέον έκπτωση 20% στις τρέχουσες τιμές.



Εισιτήρια εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/conference/festival/panathenea26/