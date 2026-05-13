Ο Άγγελος Τσιγκρής μίλησε στο Αίγιο για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό- ΦΩΤΟ

Ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής συμμετείχε σε ημερίδα στην Αιγιάλεια με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και την παραβατικότητα των ανηλίκων, αναδεικνύοντας σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι.

Η ανακοίνωση του Άγγελου Τσιγκρή αναφέρει τα εξής:

Ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, μίλησε σε ημερίδα της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Αιγιάλειας και της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, με θέμα το Σχολικό Εκφοβισμό και την Παραβατικότητα των Ανηλίκων.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του Αχαιού καθηγητή τέθηκαν σύγχρονες προκλήσεις που επηρεάζουν τη σχολική, κοινωνική και ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων, όπως ο ψηφιακός εθισμός, ο σχολικός εκφοβισμός, η σχολική απομάκρυνση, οι βλαπτικές συμπεριφορές και οι συναισθηματικές δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας.

Η εκδήλωση προσέγγισε τα θέματα αυτά με έμφαση στην πρόληψη, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας ως βασικών πυλώνων στήριξης των παιδιών.

Στόχος ήταν η ανάδειξη πρακτικών κατευθύνσεων και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των γονέων στη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική πορεία των παιδιών τους.