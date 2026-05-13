Πάτρα: Σε εξέλιξη οι φοιτητικές εκλογές- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί σήμερα χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο των φετινών εκλογών για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων των φοιτητικών συλλόγων.

Η εκλογική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου από νωρίς το πρωί λειτουργούν εκλογικά τμήματα στις σχολές και τα τμήματα του ιδρύματος, με τις παρατάξεις να δίνουν τη δική τους μάχη για την ψήφο των φοιτητών.

Οι εκλογές για το Πανεπιστήμιο Πατρών πραγματοποιούνται στο Πολυκλαδικό Συγκρότημα (13ο Γενικό Λύκειο Πατρών) για 24 τμήματα, ενώ για τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα -ΔΕΤ, Τουρισμού, Νοσηλευτικής και ΣΤΕΦ-ΠΑΠΕΛ- η διαδικασία στον χώρο του πρώην ΤΕΙ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα ζητήματα της φοιτητικής καθημερινότητας, της στέγασης, της ακρίβειας, των υποδομών, αλλά και των συνθηκών φοίτησης, που κυριαρχούν στην ατζέντα των παρατάξεων κατά την προεκλογική περίοδο.







