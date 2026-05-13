Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Κρίσιμος ο ρόλος των κλινικών χημικών και των μοριακών βιολόγων για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ΕΣΥ»

Συνάντηση με την Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Χημικών-Μοριακών Βιολόγων είχε ο Βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με επίκεντρο τα ζητήματα του κλάδου και τις προκλήσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.



Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Χημικών-Μοριακών Βιολόγων (ΠΕΚΧΜΒ) πραγματοποίησε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο Βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών του με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς του χώρου της δημόσιας υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κλινικοί χημικοί και μοριακοί βιολόγοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με έμφαση στην ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης του κλάδου, την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους και την διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας των εργαστηρίων κλινικής χημείας και μοριακής βιολογίας εντός των νοσοκομείων.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των εργαστηριακών δομών του ΕΣΥ και η αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου των κλινικών χημικών και μοριακών βιολόγων αποτελούν βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και επιστημονικά επαρκές δημόσιο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Ένωσης ότι κατέθεσε, σε συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, τροπολογία για την αποκατάσταση της φορολογικής αδικίας σε βάρος του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ, προβλέποντας την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών τους, αντίστοιχα με όσα ισχύουν για τους ιατρούς του ΕΣΥ. Η τροπολογία αφορά μεταξύ άλλων κλινικούς χημικούς, βιολόγους, βιοχημικούς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επανέλαβε ότι η στήριξη των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχολόγια, αλλά απαιτεί ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αναγνώριση του επιστημονικού τους έργου.